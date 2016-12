Transporter nimmt die Vorfahrt: zwei Schwerverletzte

erschienen am 08.12.2016



Königswartha (dpa/sn) - Der Fahrer eines Kleintransporters hat einem Sattelzug bei Königswartha (Landkreis Bautzen) die Vorfahrt genommen und einen schweren Unfall verursacht. Der 38-jährige Transporter-Fahrer und sein Beifahrer erlitten schwere, der 45 Jahre alte Lkw-Fahrer leichte Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Der 38-Jährige missachtete ein Vorfahrtsschild und raste in den Sattelzug. Der Laster krachte durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Hauswand und blieb quer auf der Bundesstraße stehen. Die Strecke musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro.