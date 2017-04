Verfassungsschutz: In Sachsen mehr Reichsbürger als vermutet

Die Behörden haben die Szene inzwischen im Blick - sie besteht vor allem aus älteren Männern. Reichsbürger sind aber nicht das Hauptproblem in Sachen Extremismus.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 25.04.2017



Dresden. Der Freistaat Sachsen geht davon aus, dass deutlich mehr Anhänger der sogenannten Reichsbürger-Bewegung in Sachsen leben als vermutet. Während ihr die Sicherheitsbehörden bisher rund 500 Personen zuordneten, gehen sie jetzt von ein paar Hundert mehr aus. Genau wollte sich am Dienstag weder Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) noch der Präsident des sächsischen Verfassungsschutzes, Gordian Meyer-Plath, festlegen. Sie stellten in Dresden gemeinsam den aktuellen sächsischen Verfassungsschutzbericht vor. Im Sommer sollen die konkreten Zahlen folgen.

Unter Reichsbürgern werden Personen verstanden, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Institutionen bestreiten. Nachdem im vergangenen Jahr ein Anhänger der Bewegung einen Polizisten in Bayern erschossen hatte, wird die Szene mittlerweile in ganz Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet. Auch Sachsen erstellt derzeit ein Lagebild. Unter anderem sind die Kommunen aufgefordert, Angaben über verdächtige Personen zu machen. Meyer-Plath geht davon aus, dass der Zuwachs bei den Reichsbürgern vor allem auf die genauere Beobachtung zurückgeht. Einen stärkeren Zulauf für die Bewegung kann er nicht erkennen.

Inhaltlich sei die Reichsbürger-Bewegung sehr heterogen und flächendeckend in Sachsen aktiv, sagte Meyer-Plath. Der Großteil von ihnen sei männlich und zudem älter. Unter ihnen gebe es nur wenige Personen, die bisher in rechtsextremistischen Zusammenhängen aufgefallen seien. Welches Gefahrenpotenzial von den Reichsbürgern ausgehe, sei nicht abzuschätzen, so Meyer-Plath. Die meisten seien aber nicht gewaltbereit. Generell besitzen nach Erkenntnissen der Behörden rund fünf Prozent aus der Szene eine waffenrechtliche Erlaubnis.

Das größte Problem im Bereich des Extremismus bleiben die Rechtsextremisten. Rund 2700Personen zählt der Verfassungsschutz dazu. Sie verübten im vergangenen Jahr 2380 Straftaten, 2015 waren es 2234. Die Anzahl der Gewalttaten sank dabei von 201 auf 145 Delikte.

In einigen Regionen sind die Rechtsextremisten laut Verfassungsschutzbericht besonders aktiv: so in Dresden, Chemnitz und auch im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Verstärkt würden einzelne Gruppen versuchen, ganze Kieze oder Stadtteile für sich zu reklamieren. Im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg hatte die Landtagsabgeordnete Susanne Schaper (Linke) beispielsweise im Herbst ihr Büro schließen müssen, nachdem sie mehrfach bedroht worden war.

Linksextremisten zählten die Verfassungsschützer insgesamt 845 im Freistaat. Anders als bei den Rechtsextremisten hat sich das Potenzial in dieser Szene im vergangenen Jahr um 65 Personen erhöht. Die Zahl der Straftaten ging aber deutlich zurück, von 977 im Jahr 2015 auf 578. Als Ankerpunkt der Szene gilt Leipzig. Die Stadt sei bundesweit neben Berlin und Hamburg ein Schwerpunkt linksextremistischer Gewalt. In der Stadt gebe es ein starkes "Kiezgebaren" der Autonomen sagte Meyer-Plath.

Auch beim Islamismus gilt Leipzig als Hochburg. Sachsenweit zählen die Sicherheitsbehörden rund 350 radikale Muslime.