Vertrag für Marzona-Archiv der Avantgarden unterzeichnet

erschienen am 06.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Der international bedeutende Kunstsammler und Mäzen Egidio Marzona hat den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) sein Archiv der Avantgarden des 20. Jahrhunderts geschenkt. Nach Sichtung und Begutachtung des Bestandes unterzeichneten er, Sohn und Tochter, Staatskanzlei-Chef Fritz Jaeckel (CDU) und Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) am Dienstag den entsprechenden Vertrag. Danach wird das weltgrößte Konvolut seiner Art mit einem geschätzten Wert von 120 Millionen Euro in Dresden bewahrt, erforscht und präsentiert werden. Der Freistaat investiert 20 Millionen Euro in die Sanierung eines Barockgebäudes als Domizil, das spätestens 2021 eröffnet werden soll. In den nächsten beiden Jahren sollen zudem vier der insgesamt neun geplanten Stellen für das Archiv besetzt werden.