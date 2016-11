Weitere Vogelgrippe-Fälle in Sachsen - Tierparks rüsten sich

Zum Schutz vor einer weiteren Verbreitung der hochansteckenden Vogelgrippe ergreifen auch die Tierparks Maßnahmen. Geier, Papageien und Co. müssen umziehen.

erschienen am 17.11.2016



Borna/Chemnitz (dpa/sn) - In Sachsen sind weitere Fälle der Vogelgrippe bestätigt worden. Bei zwei toten Enten, die am Sonntag am Cospudener See bei Leipzig gefundenen wurden, wurde das Virus H5N8 nachgewiesen, wie das Landratsamt des Landkreises Leipzig am Donnerstag in Borna mitteilte. Damit erhöhte sich die Zahl der in diesem Herbst nachgewiesenen Fälle der gefährlichen Viruserkrankung auf drei. Schon Mitte der vergangenen Woche war eine verendete Reiherente an dem Gewässer entdeckt worden.

Tierparks in Sachsen rüsten sich unterdessen gegen eine mögliche Ausbreitung der Vogelgrippe. In Chemnitz werden derzeit Volieren und Gehege mit Planen abgedeckt, wie der Tierpark Chemnitz am Donnerstag mitteilte. Zudem mussten manche Vögel, etwa Papageien, in die Innenräume umziehen. Der Ententeich wurde abgelassen, damit Wildenten sich nicht dort niederlassen.

Der Naturschutz-Tierpark an der polnischen Grenze in Görlitz-Zgorzelec hat für Puten und Hühner bereits seit Dienstag «Hausarrest» verhängt - sie bleiben auch tagsüber im Stall. Die Volieren der Eulen, Aras sowie die zentralasiatische Bergwelt Qishan wurden abgedeckt. Als schwierig habe sich das Fangen der fünf Gänsegeier erwiesen, hieß es. Diese haben ihr Gehege mittlerweile ebenfalls räumen müssen.

Um eine Ausbreitung der Vogelgrippe zu vermeiden, hatte das Verbraucherschutzministerium am Montag für ganz Sachsen eine Stallpflicht für Geflügel ausgerufen. In der Stadt Leipzig und im Landkreis Mittelsachsen wurden zudem Geflügelschauen abgesagt.