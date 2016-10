Weitere halbe Million Euro für Restaurierung von Kirche

erschienen am 26.10.2016



Zittau (dpa/sn) - Für die Restaurierung der Klosterkirche St. Peter und Paul in Zittau stehen weitere 500 000 Euro zur Verfügung. Der Freistaat ergänzt die 250 000 Millione Euro aus dem Investitionsprogramm des Bundes für nationale Kultureinrichtungen im Osten in gleicher Höhe aus seinem Denkmalförderprogramm. Die Kirche sei ein bedeutendes Kulturdenkmal, sagte Innenminister Markus Ulbig (CDU) bei der Übergabe des Fördermittelbescheides an den Oberbürgermeister am Mittwoch. Damit sollten die Voraussetzungen geschaffen werden, die umfangreichen Sammlungen des Städtischen Museums wie Etaphienschatz, zum Reformationsjubiläum 2017 angemessen zu präsentieren.

Das Geld soll vor allem für die Wiederherstellung der Fassade des Kirchenschiffs sowie die Bleiverglasungen verwendet werden, was insgesamt rund 630 000 Euro kostet. Die spätgotische Hallenkirche aus dem 13. Jahrhundert mit einer Ausstattung der Spätrenaissance gehört zum Ensemble des ehemaligen Franziskaner-Klosters, die zwischen 1696 und 1747 errichteten Betstuben zu den frühesten Zeugnissen barocker Kleinarchitektur der südlichen Oberlausitz. Seit 1937 beherbergen Ost- und Westflügel die städtischen Sammlungen.