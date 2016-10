Wenn die Opposition eine "Paartherapie" empfiehlt

Martin Dulig steht am Samstag zur Wiederwahl als SPD-Chef - Stanislaw Tillich kritisiert Medien für Sachsen-Berichte

Von Tino Moritz

erschienen am 21.10.2016



Dresden. So viel trennt CDU und SPD in Sachsen gar nicht: Bei ihren Parteitagen liegen sie nur zwei Wochen und 26 Kilometer Luftlinie auseinander: Samstag und Sonntag tagt die SPD in Chemnitz, die CDU dann am 5. November in Glauchau. Obwohl die Tagesordnungen wenig Konfliktpotenzial bergen, wird jeder beim anderen genauer als sonst hinhören. Zu angespannt ist die Stimmungslage in der Koalition.

Tapfer bemühte sich SPD-Landeschef Martin Dulig zuletzt zwar noch, die Existenz eines "Koalitionskrachs" gänzlich abzustreiten. Aber er selbst hatte zuvor der CDU per Interview ironisch die Devise nachgesagt: "Politische Fehler gibt es bei uns nicht." Öffentlich hatte CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer schon zurückgedonnert, ehe dann nichtöffentlich Unionschef und Ministerpräsident Stanislaw Tillich am Donnerstag in der CDU-Landtagsfraktion nachlegte und die Vertrauensbasis zu Dulig als "kaputt" beschrieb. Und dabei sind es regulär noch knapp drei Jahre bis zur nächsten Landtagswahl 2019.

Die derzeit mit Korrekturen am nächsten Doppelhaushalt 2017/18 eigentlich voll ausgelasteten Koalitionäre werden es schon deshalb weiter miteinander aushalten müssen, weil es weder eine ernsthafte Regierungsalternative bei den Mehrheitsverhältnissen im Landtag noch ein Interesse an einer vorzeitigen Neuwahl gibt. Selbst Oppositionsführer Rico Gebhardt (Linke) fordert diese nicht, sondern spricht von 2019 als nächstem Wahltermin. Schon Donnerstag forderte er Dulig und Tillich zu einer "Paartherapie" auf und empfahl mindestens eine grundsätzliche Aussprache. Freitag verlangte er von beiden, "endlich einfach ihren Job zu machen" statt das wenig schmeichelhafte "Schauspiel wechselseitiger Anwürfe bis Beschimpfungen" fortzuführen.

Ob es sich für Dulig gelohnt hat, wird sein Ergebnis bei der Wiederwahl zum SPD-Landeschef zeigen. Zuletzt waren es vor zwei Jahren 82,7 Prozent. Tillichs Wiederwahl als CDU-Chef steht erst 2017 an. Bei seiner Wutrede vorgestern in der Fraktion, so berichteten mehrere CDU-Abgeordnete danach, habe er auch die Medien kritisiert und dabei sogar das Bild einer Verschwörung gegen Sachsen gemalt. Auf einen anderen Auftritt kann Tillich stolz sein: Als eine Reporterin der NDR-Satireshow "Extra 3" nach der Übergabe einer Bananenrepublik-Flagge fragte, ob er nicht Deutsch lernen wolle, antwortete er in seiner Muttersprache - auf Sorbisch.