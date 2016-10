Wieder rechte Demonstration in Bautzen: Linker Gegenprotest

Krawalle zwischen Ausländerfeinden und Flüchtlingen brachten Bautzen vor drei Wochen in die Schlagzeilen. Diesmal stehen sich Hunderte Rechte und Linke auf der Straße gegenüber - doch es bleibt ruhig in der Stadt.

erschienen am 08.10.2016



Bautzen (dpa/sn) - Gut drei Wochen nach den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Bautzen haben in der ostsächsischen Stadt erneut Rechtsradikale demonstriert. Die Polizei sprach von rund 300 Teilnehmern am Freitag. Darunter waren viele erkennbare Neonazis. Etwa 120 linke Gegendemonstranten standen den Rechten auf dem Kornmarkt gegenüber. Die Polizei, die mit starken Kräften im Einsatz war, trennte die Lager. Die Demonstrationen endeten am späten Abend ohne größere Zwischenfälle.

Die Rechten waren nach einer Kundgebung durch die Stadt gezogen und beschimpften die Bundes- und die Landesregierung. Zwei Reporter sollen aus ihren Reihen bedrängt worden sein. Die Journalisten erstatteten laut Polizei Anzeige.

Der Bautzener Landtagsabgeordnete Marko Schiemann (CDU) sagte: «Wir haben in Bautzen Probleme», aber Bautzen sei nicht schlimmer als andere Städte. Das Bild, das durch die rechten Demonstranten entstehe, entspreche nicht der Realität. Seiner Einschätzung nach kam ein Großteil der Teilnehmer von außerhalb der Stadt.

Mitte September hatten sich in Bautzen etwa 80 Rechte und 20 junge Asylbewerber auf dem Kornmarkt gegenseitig mit Flaschen und Steinen attackiert. Die Flüchtlinge wurden anschließend von Rechtsextremen durch die Stadt getrieben und bis zu ihrer Unterkunft verfolgt.

Der Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) hatte am Donnerstag erklärt, er könne «Stellvertreterdemonstrationen» von Rechten und Linken wie am Freitag nichts abgewinnen und «finde es unerträglich, dass erneut Bautzen als Spielweise für unsägliche Parolen und gegenseitige Beschimpfungen herhalten soll».