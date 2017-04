Windkanal im Leipziger Wolkenlabor geht in Betrieb

erschienen am 25.04.2017



Leipzig (dpa/sn) - Die Einflüsse von Luftverwirbelungen auf Wolken können Wissenschaftler nun exakt erforschen. Am Wolkenlabor des Leipziger Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung (Tropos) ging dazu am Dienstag ein Windkanal in Betrieb. Er ist Teil eines seit 2006 laufenden Projektes, in dem unter Laborbedingungen zum Beispiel das Entstehen und Gefrieren von Wolken nachgestellt wird. «Wie stark sich Turbulenzen auf Wolken auswirken, konnte bislang noch nicht untersucht werden», sagte Frank Stratmann, Leiter der Abteilung Experimentelle Aerosol- und Wolkenmikrophysik am Tropos. Die Kosten für den Kanal beliefen sich den Angaben zufolge auf etwa eine Million Euro.