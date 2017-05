Zeitplan für das Abhörzentrum wackelt

Eine gemeinsame Anstalt zur Überwachung von Mobilfunk und Internet sollte Kosten sparen. Doch Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Berlin sind nur schwer unter einen Hut zu bringen.

Von Uwe Kuhr

erschienen am 26.05.2017



Dresden. Stolz hatte Innenminister Markus Ulbig (CDU) am 4. April in Dresden medienwirksam seine Unterschrift unter den Vertrag gesetzt. Es war das Abkommen zwischen Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin über die Schaffung eines Gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) zur polizeilichen Telekommunikationsüberwachung. Spätestens seit 2013 verhandeln die fünf Länder darüber, nun schien die Vereinbarung zu stehen: Das schwarz-rote Kabinett Sachsens billigte sie als erste Landesregierung.

Und nun das: Auf Drängen von Sachsen-Anhalt und Brandenburg wurde der Text noch einmal geändert. Seit 2. Mai kursiert zwischen den Landesregierungen ein neuer Vertragstext. Ulbigs Unterschrift ist damit wertlos. Der Zeitplan, nach dem das GKDZ Ende 2019 mit Sitz in Leipzig und Nebenstelle in Dresden ans Netz gehen soll, wankt selbst nach Einschätzung des sächsischen Innenministeriums. "Ärgerlich und unbefriedigend", heißt es aus dem Ulbig-Ressort. Es gehe nicht um "ein Abhör- und Schnüffelzentrum", wie es mitunter medial gescholten wird, sondern "um eine Bündelung der Kräfte und Ressourcen im Kampf gegen Kriminalität und Terrorismus".

Nachträglich korrigiert wurden Regelungen zum Datenschutz, was eine Verbesserung brachte. Den Umgang mit personengebundenen Daten im Zentrum kontrolliert der Datenschutzbeauftragte des Landes, in dem es betrieben wird. Das ist Sachsen. Doch im Vertrag war die Rolle des Datenschützers soweit gestutzt worden, dass er seine Länderkollegen nurmehr "konsultieren" sollte. Viel zu unverbindlich, hieß es. Nun muss Sachsen das Einvernehmen mit allen Datenschützern herstellen. Damit agieren die fünf Länder auf diesem Gebiet auf Augenhöhe.

Die schwarz-rot-grüne Regierung in Sachsen-Anhalt, die dem jetzigen Vertragswerk am 16. Mai zugestimmt hat, hält aber auch noch weitere Änderungen bis zur abschließenden Parlamentsbefassung für möglich. Ähnlich äußerte sich auf Anfrage auch das rot-rote Brandenburg. In Sachsen mehren sich Stimmen, die dahinter politische Ränke vermuten. "Auf Fachebene waren sich alle Länder einig", so ein Sprecher Ulbigs, aber jetzt trete jemand "auf die politische Bremse".

Die Zeit wird knapp: Bis 31. Dezember soll die Vereinbarung stehen. Ulbig hoffte noch im April auf die Zustimmung in den Landtagen bis September. Aber das schafft nun selbst Sachsen nicht mehr. Die vier Partnerländer rechnen mit Parlamentsentscheidungen bestenfalls gegen Jahresende. Das hat auch mit der Bundestagswahl zu tun, aus der man das Thema heraushalten will. Außer in Dresden sitzt die CDU, die das Thema forciert, nur noch in Sachsen-Anhalt in der Landesregierung. Thüringen und Berlin werden von rot-rot-grünen Bündnissen geführt, für die das Thema "Überwachung" überaus heikel ist.

Der Umgang mit Staatsverträgen und die Beteiligung der Parlamente ist in den Ländern sehr unterschiedlich. In Sachsen ist das Ganze ausschließlich Sache der Regierung. Der Landtag erhält nur den vom Kabinett bereits unterzeichneten Vertrag mit einem Zustimmungsgesetz: Er kann akzeptieren oder ablehnen, nicht aber ändern. Nicht so in Sachsen-Anhalt und Thüringen: Im Magdeburger Landtag war der Staatsvertrag schon im Innenausschuss, in Erfurt geschieht das nach der Zustimmung des Kabinetts, aber noch vor der Unterzeichnung. Vergleichbares fordern Sachsens Grüne, die - wie die Linken - das Abhörzentrum heftig beargwöhnen. Ulbig müsse den Landtag endlich über Inhalte des Staatsvertrags informieren und "in eine Debatte über den Sinn einer solchen Überwachungszentrale einsteigen", sagte der grüne Innenexperte Valentin Lippmann. Er rechnet damit, dass es frühestens im Oktober im Innenausschuss im Landtag zu einer Experten-Anhörung kommt. Klaus Bartl, Rechtspolitiker der Links-Fraktion, kritisiert die Abschottung der Regierung. "Es ist ein Unding, dem Gesetzgeber angesichts des massiven Eingriffs in die Grundrechte der Bürger die Mitwirkung zu entziehen".