Aktivsein über die Jahrhunderte hinweg

Als älteste Abteilung des SV Tanne Thalheim sind die Turnerinnen um Trainer Hans Dost nicht mehr wegzudenken. Am 18. Juni soll das besondere Jubiläum innerhalb des 57. internationalen T(h)alheim-Treffens groß gefeiert werden.

Von Thomas Kaufmann

erschienen am 10.06.2017



Thalheim. Als Turnerhochburg zählen die Stadt Thalheim und der SV Tanne Thalheim - mit 780 Mitgliedern zweitgrößter Sportverein im Landkreis - allemal. Innerhalb des am kommenden Wochenende anstehenden 57. T(h)alheim-Treffens steht der Turnsport besonders im Mittelpunkt. 1867 gründete sich erstmals in Thalheim ein Turnverein, weshalb das 150-jährige Jubiläum nun groß gefeiert wird.

Nicht nur für die derzeit 133 Abteilungsmitglieder, davon 62 Kinder und Jugendliche, ist der besondere Geburtstag ein Höhepunkt. "In unseren Listen haben wir 800 ehemalige Aktive gefunden, die heute auf der ganzen Welt verteilt leben. Wenn schon ein Viertel unserer Einladung folgen würde, wäre dies ein voller Erfolg", sagt Abteilungsleiter Hans Dost, der das Thalheimer Turnen selbst 50 Jahre lang mitgeprägt hat. Der Fast-75-Jährige stieg 1967 nach seiner Rückkehr von der Armee als Trainer ein und wird wohl am 18. Juni zu den gefragtesten Thalheimern gehören. Neben einer Festveranstaltung und dem "Turnerbrunch" für Aktive und Ehemalige gibt es ab 11.30 Uhr in der Grundschulturnhalle mehrere Schauvorführungen sowie eine große Ausstellung zu sehen, die anschließend dem Heimatverein übergeben werde. "Vieles dreht sich dabei auch um die Neuzeit, wie auch das 20-jährige Jubiläum des Weihnachtsschauturnens. Wir haben darauf verzichtet, Namen hervorzuheben, werden stattdessen Ergebnisprotokolle aushängen, auch in der Hoffnung, dass sich Ehemalige wiederentdecken und Alt und Jung ins Gespräch kommen", so Dost, der bei aller erfolgreichen Arbeit in den vergangenen Jahren klarstellt: "Es ist nicht das Werk eines Einzelnen, sondern aller. Allein bin ich aufgeschmissen." Über 20 Übungsleiter verfügt die Abteilung. Sieben Trainingsgruppen, unterteilt nach Alter und Leistungsvermögen, trainieren dienstags, mittwochs und donnerstags in der Grundschulsporthalle. Vor allem bei Kreis-, Bezirks- und Landesmeisterschaften gehen die Thalheimerinnen derzeit an den Start. Sie kämpfen zudem um den Wiederaufstieg in die 2. Landesliga.

Chronik Ulrike Schramm aus Thalheim hat in einer 48-seitigen Festschrift 150 Jahre Thalheimer Turngeschichte niedergeschrieben. Diese ist am 18. Juni erhältlich.