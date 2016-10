Dynamik von RB Leipzig treibt andere an

Nicht gewonnen - und doch zufrieden. Dafür haben hiesige Fußball- Vereine gesorgt, als sich jetzt die Talente mehrerer Bundesliga-Clubs im Erzgebirge duelliert haben. Mittendrin zwei Jungs des FC Erzgebirge Aue.

Von Thomas Schmidt

erschienen am 29.10.2016



Aue. Iven Löffler und Max Engelhardt haben sich gut geschlagen. Kein Wunder, hatte das Duo aus den Reihen des FC Erzgebirge Aue ja gewissermaßen drei Heimspiele. Mit der Landesauswahl Sachsen endeten sie gegen die U-16-Talente aus Bayern, Baden-Württemberg und aus der Steiermark jeweils 1:1. Macht unterm Strich Platz 3 im Vier-Länder-Turnier, das diese Woche in Gelenau, Marienberg und Zwönitz ausgetragen wurde.

Auch wenn die Resultate weder Fisch noch Fleisch waren, mischten die Sachsen besser mit als noch vor einigen Jahren. Wer auf die Spielerliste der Ausgewählten schaut, erkennt eine Ursache: RB Leipzig. "Ein Glücksfall für uns", so Delegationsleiter Hermann Pezenka ohne Umschweife. RB stellte acht der 18 Talente, je vier kamen vom Chemnitzer FC und von Dynamo Dresden, zwei von Erzgebirge Aue. "Nicht nur sportlich war das eine enorm wichtige Erfahrung. Die Spieler haben viel Zeit miteinander verbracht, sich intensiv mit denen anderer Mannschaften ausgetauscht und sind zusammengerückt", betonte Sachsens Landestrainer Nico Knaubel. Die Konkurrenz kam von bekannten Clubs wie FC Bayern und 1860 München, FC Ingolstadt, FC Augsburg, VfB Stuttgart, Sturm Graz. "Da konnte ich zudem die Charaktere unserer Jungs auf und neben dem Platz erleben", sagte Knaubel. Er lobte darüber hinaus die Ausrichter: "Die perfekte Organisation hat es uns sehr leicht gemacht, uns wohlzufühlen."

"Wir haben uns beworben und den Zuschlag bekommen. Bedingung war, dass die Vereine in den Spielorten Natur- und Kunstrasen- sowie Flutlichtplätze vorweisen konnten", sagt der Chef des Fußballerzgebirgsverbands, Klaus Müller. Zudem wurde im "Wilden Mann" in Annaberg ein Quartier gefunden, von dem aus alle Plätze gut zu erreichen waren. Bezahlt hat alles der Landesverband, der nur aller vier Jahre dieses Turnier ausrichten darf. "Die Sächsische Schweiz und das Vogtland waren schon dran, jetzt eben wir", so Müller, der bei der Organisation vor allem auf das Geschick des Satzungers André Näth vertrauen durfte. "Alles klappte. Jeder Delegationsleiter hat sich lobend geäußert", betonte Müller. Dem stimmen die beiden Spieler des FC Erzgebirge sicher zu. Iven Löffler hatte doppelt Grund zur Freude, denn der 15-Jährige zirkelte den Bayern den Ausgleich in den Winkel. Max Engelhardt, der seit vier Jahren an der Sportschule in Chemnitz lernt und dem bevorstehenden Zehn-Klassen-Abschluss das Abitur folgen lassen will, erkennt vor allem im Zusammenspiel mit gleichstarken oder gar besseren Akteuren das große Plus, es treibt an. Dafür rackert der Bockauer, der jeden Tag von seinem Vater 6.30 Uhr im Auer Stadion abgeliefert wird. Von da aus geht es nach Chemnitz an die Sportschule und von dort am Nachmittag zurück, um zu trainieren.

"Die Jungs müssen schon bei vielen Dingen zurückstecken, wenn sie mal richtig erfolgreich sein wollen. Aber die beiden sind sehr bemüht. Sie müssen nur fleißig und ehrgeizig bleiben, ständig an Verbesserungen arbeiten", sagt Carsten Müller, der Chef des Auer Nachwuchsleistungszentrums. Er betrachtet - im Gegensatz zu vielen heißblütigen Fans in den Vereinen der Region - die Entwicklung bei und um RB Leipzig nüchtern. "Wir können uns mit den Leipzigern nicht vergleichen. Wir können jedoch einen eigenen Weg finden - klein, aber fein mit unserem neuen Internat im Mittelpunkt. Gewillt, etwas zu schaffen", sagt der 45-Jährige. Natürlich tue es weh, wenn RB ein Toptalent "wegholt". Aber: "Es lässt sich nicht ändern. Und wir machen es ja mit den kleineren Vereinen in ähnlicher Art, versuchen auch, die Besten zu uns zu holen. Wichtig ist, dass der Sinn erkannt wird." Deshalb hofft Carsten Müller, dass das Nachwuchskonzept des FCE aufgeht, doch das braucht Zeit: "In sechs oder sieben Jahren können wir abrechnen."