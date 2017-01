Erneute Bronzemedaille übertrifft Erwartungen

Rang 5 hatten die Ringer des RV Thalheim für die Zweitliga-Saison 2016 als Zielstellung ausgegeben. Letztlich bedeuteten 25:11 Zähler die Wiederholung des im vorangegangenen Wettkampfjahres erreichten 3. Platzes.

Von Michael Thriemer

erschienen am 07.01.2017



Thalheim. Die erste Mannschaft des Ringervereins Thalheim hat in der abgelaufenen Saison den Bronzeplatz aus dem Vorjahr verteidigen können. Dabei wurde angesichts der Verstärkungen anderer Vereine vor Saisonbeginn nur mit Rang 5 geliebäugelt. Dank einer geschlossenen Teamleistung wurde es mehr.

Ohne Zweifel hat sich die schweißtreibende Vorbereitung einmal mehr gelohnt. Fast alle Neuzugänge wussten zu überzeugen und die von Cheftrainer Steffen Richter angekündigte variablere Aufstellung trug Früchte. Mit insgesamt zwölf Siegen, einem Remis und nur fünf Niederlagen haben die Drei-Tannen-Städter im Ringer-Unterhaus ausgezeichnet mithalten können. 25 Pluspunkte waren zwar einige weniger, als sie die Podestnachbarn Greiz (30) und Markneukirchen (28) sammeln konnten, aber doch mehr als die unmittelbare Konkurrenz im Kampf um Bronze. Eisleben, Aue und Lübtheen tummelten sich im Zwei-Zähler-Abstand dahinter. Zum unteren Mittelfeld der Tabelle klafft eine große Lücke. Alle Teams ab Platz 6 hatten die Zwönitztaler in Hin- und Rückkampf sicher im Griff. Beachtenswert auch die Konstanz, mit der gepunktet wurde. Nur ein Heimkampf in Hin- und Rückrunde ging verloren. Lediglich gegen Staffelsieger Greiz und gegen den Vierten KAV Mansfelder Land gelang kein Erfolg.

Anteil am Mannschaftsergebnis hatten im Grunde genommen alle eingesetzten Ringer. Zwar schaffte es in der ligaweiten Bestenliste kein Thalheimer ganz nach vorn, doch es sind mehrere RVT-Athleten unter den besten 30 zu finden. Als einziger Zweikämpfer der gesamten Liga blieb Thalheims ungarischer Neuzugang Erik Szilvassy ungeschlagen. Der amtierende U-23-Europameister gewann alle seine zehn Duelle. Der Magyare kämpfte schnörkellos, technisch anspruchsvoll und zielstrebig und wird in dieser Verfassung sicherlich auf den Zetteln vieler anderer Klubs stehen. Bester Punktesammler war jedoch Alexander Grebensikov, der inzwischen schon zum Thalheimer Stammpersonal zählt: 13 Kämpfe, 4 Niederlagen und 39 Pluspunkte hieven ihn in der Statistik unter die Top 10. Einen absoluten Glücksgriff taten die RVT-Verantwortlichen mit der Verpflichtung von Ondrej Dadak aus Tschechien. Mit großem Gewichtsnachteil, aber einem ebenso ausgeprägtem Kämpferherz, rang sich der gerade erst 18-Jährige schnell in die Herzen der Fans und brachte manchen der "Kolosse" in den oberen Limits ins Wanken. Dadak erwies sich dabei als "Dauerbrenner": Er war als einziger Mattenkämpfer in allen 18 Vergleichen des RVT an Bord.

Auch auf die einheimischen Athleten war einmal mehr echt Verlass. Peter Haase etwa verlor im klassischen 61er-Limit gerade einmal 2 seiner 9 Vergleiche, Polizei-Europameister Benjamin Opitz von seinen 17 nur 4. Auch Kapitän Tobias Löffler war eine Bank.

Großartige Momente erlebten die Zuschauer nicht nur im heimischen Sportlerheim, sondern auch in den Auswärtskämpfen, in denen der RVT stets von zahlreichen Fans unterstützt wurde. Höhepunkte der Hinrunde waren sicher das 13:13 bei Erzgebirge Aue und der klare Sieg im Derby beim RSK Gelenau. Die Rückrunde bleibt sicherlich aufgrund des 16:11 über Vizemeister Markneukirchen oder dem einer taktischen Topleistung folgenden Triumph über Lübtheen in Erinnerung. Ein Heimsieg über Aue ebnete den Weg zu Bronze.