Erster Zugang kommt vom RV Thalheim

Auf die Ringer des FC Erzgebirge Aue wartet mit der neuen Bundesliga eine große Herausforderung. Die Planungen dafür laufen auf Hochtouren.

Von Kjell Riedel

erschienen am 18.04.2017



Aue. Während andere traditionsreiche erzgebirgische und vogtländische Ringervereine aufgrund der Streitigkeiten nach der Auflösung der 2. Bundesliga durch den Deutschen Ringerbund (DRB) und dessen Ablehnung einer Regionalliga weiter in der Luft hängen, kann der FC Erzgebirge Aue in Ruhe die nächste Saison planen. Denn die Auer hatten sich - im Gegensatz etwa zu Thalheimern, Gelenauern und Markneukirchenern - dazu durchgerungen, für die neue erste Liga zu melden.

"Wir sind dabei, den Etat für die nächste Saison aufzustellen, und guter Dinge, dass uns das mit Unterstützung durch unsere treuen Sponsoren und einige neue Förderer auch gelingt", sagt Abteilungsleiter Sören Ullrich. Der DRB habe die Gebühren im Vergleich zur zweiten Liga konstant gehalten, daher seien es längere Auswärtsfahrten sowie größerer Personalaufwand, die höhere Kosten mit sich bringen. "Weil wir in einigen Klassen einfach bessere Kämpfer brauchen", so Ullrich. Allerdings habe der DRB den Etat für jedes seiner Bundesliga-Teams auf maximal 150.000 Euro begrenzt. "Und das ist gut so. Wir werden wieder deutlich unter 100.000 Euro liegen, deshalb bleibt die erste Liga für uns finanzierbar, auch wenn wir alles im Ehrenamt leisten", erklärt der Abteilungsleiter.

Der Kader für die Saison 2017 soll aus 13 oder 14 Ringern bestehen. "Voriges Jahr hatten wir 18." Zwei Abgänge stehen bereits fest. "Lucas Bast kämpft künftig für Markneukirchen, und Chris Schneider kehrt nach Thalheim zurück", berichtet Ullrich, der von sechs Neuzugängen ausgeht. Den ersten haben die Auer bereits unter Dach und Fach: William Stier wechselte vom RV Thalheim zum FCE. Der 24-Jährige ist in Berlin geboren und kämpfte zuvor unter anderem bereits für Werdau und Pausa. Er trainiert am Bundesstützpunkt in Leipzig. "William wird für uns in der Freistilklasse bis 71 Kilogramm antreten. Die 71er wurde neu eingeführt, und er passt genau da rein. Schon deshalb ist er für uns sehr interessant gewesen." Stier sei zwar noch kein absoluter Siegringer, aber die Auer sehen viel Entwicklungspotenzial in ihm. Ullrich: "Wir wollen den jungen Mann langfristig an uns binden und einen Siegringer aus ihm machen. Vielleicht überrascht er uns ja auch schon dieses Jahr. Wir versprechen uns jedenfalls viel von ihm." Für das 71-Kilogramm-Limit griechisch-römisch haben die Erzgebirger einen anderen deutschen Athleten vom Leipziger Stützpunkt im Auge. "Das ist aber noch nicht ganz in trockenen Tüchern." Unterdessen hat Stier für den FCE schon den ersten Titel geholt: Bei der mitteldeutschen Meisterschaft vor wenigen Tagen in Weißwasser siegte er in der Klasse bis 70 Kilogramm. Philipp Herzog gewann Gold in der Freistilklasse bis 61 Kilogramm. Zudem gab es Bronze für Pierre Vierling (59 kg) bei den Klassikern. Nächstes Wochenende vertreten William Stier und Brian Bliefner sowie im Feld der Frauen Jane Schmieder die Auer Farben bei der deutschen Meisterschaft im freien Ringkampf im nordbadischen Bruchsal.

Neben Bliefner sowie Stier und weiteren Neuzugängen dürfen sich die FCE-Fans in der am 2. September mit dem Heimkampf gegen den SV Johannis Nürnberg beginnenden Saison auch wieder auf Leistungsträger wie Kapitän Nico Schmidt, Mateusz Filipczak, Krisztian Jäger und Emanuel Krause freuen. Neuer Mannschaftsleiter ist laut Sören Ullrich der Bockauer Frank Witscher, der viele Jahre für die Auer auf der Matte stand. "Frank übernimmt den Posten, weil sich Hans-Ullrich Becher künftig noch stärker auf seine anderen beiden Ämter als Finanzchef und Manager konzentriert." Zudem hat Lienhard Patzak das Amt des sportlichen Leiters aufgegeben. Auch für diese Aufgaben sei nun zum Teil Witscher zuständig.

Als Ziel für die Saison in der neuen Bundesliga steht für den FCE der Einzug ins Achtelfinale. "Dazu müssen wir unter den sieben Mannschaften in der Staffel Südost mindestens Fünfter werden. Da gerade die bayerischen Vereine teils mächtig aufgerüstet haben, wird das bestimmt hart, aber es ist realistisch", blickt Ullrich voraus.

Ansetzungen Bundesliga Südost

2. September: FCE Aue - SV Johannis Nürnberg. 9. September: FCE Aue - SV Hallbergmoos. 16. September: TSV Westendorf- FCE Aue. 30. September: FCE Aue - WKG Pausa/Plauen. 7. Oktober: FCE Aue - RV Lübtheen. 14. Oktober: SV Wacker Burghausen- FCE Aue. 21. Oktober: SV Johannis Nürnberg - FCE Aue. 28. Oktober: SV Hallbergmoos - FCE Aue. 31. Oktober: FCE Aue - TSV Westendorf. 4. November: WKG Pausa/ Plauen - FCE Aue. 18. November: RV Lübtheen - FCE Aue. 25. November: FCE Aue - SV Wacker Burghausen.