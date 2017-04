Freude an der Bewegung kommt auch im hohen Alter nicht zu kurz

Seit 25 Jahren können sich Senioren in der Turnhalle in Mitteldorf sportlich betätigen. Was als kleine Gruppe begonnen hat, wird heute von gut 35 Teilnehmern rege genutzt.

Von Petra Wötzel

erschienen am 22.04.2017



Stollberg. Den 12. April 1992 hat Dieter Hertel noch genau in Erinnerung. "Rita Stüber erkundigte sich bei mir, ob an diesem Tag der Seniorensport beginnt. Ich bejahte die Frage. Sie freute sich und eilte davon." Pünktlich 17.30 Uhr stand die Mitteldorferin mit vier weiteren Frauen in der Turnhalle. Das war die Geburtsstunde der heutigen Seniorensportgruppe des 1990 gegründeten Fitness-Vereins Stollberg. "Gesund und aktiv - ganzheitliches Training mit Senioren", unter diesem Motto steht das Angebot, welches seit 25 Jahren bei vielen ein fester Bestandteil ist. "Ich weiß nicht, welche Vorstellungen die Damen damals hatten, von dem, was da auf sie zukommt. Ich kann mich auch nicht mehr an meine ersten Gedanken erinnern", sagt Dieter Hertel. Doch was er erreichen wollte, das wusste er genau: Ein renommiertes Sportangebot, das der Gesunderhaltung dient. "Gerade im hohen Alter kann regelmäßige sportliche Betätigung Lebensqualität erhalten und den Alterungsprozess verlangsamen", so der heutige Ruheständler.

Erfahrung im Umgang mit älteren Menschen hatte der ehemalige Berufsschullehrer kaum. Wie also mit solch einem Training beginnen? Kräftigung des Körpers, Muskelarbeit, Entspannung, Fitness - das waren Eckpunkte, die er mit den Damen der Gründungsgruppe herausarbeitete, ohne dabei sportliche Rekorde anzustreben. So begann die kleine Gruppe zunächst mit 30 Minuten gymnastischen Übungen nach Musik. Dietel Hertel: "Das ist eine perfekte Motivation. Hits, Oldies oder für den Sport ausgewählte flotte Rhythmen spornen an und machen gute Laune." Schnell erweiterte er das Spektrum der Übungen.

Dass es in Mitteldorf ein Angebot für Senioren gibt, die sich sportlich betätigen wollen, sprach sich schnell herum. Wenige Monate später zählten bereits 22 Sportler zur Gruppe. Animiert von den Ehefrauen trauten sich auch immer mehr Männer in die Halle. Heute trainieren unter der Anleitung von Dieter Hertel jeden Montag oft mehr als 35 Frauen und Männer. Sie kommen aus Stollberg und Umgebung.

Damit die Übungsstunden effektiv sind, etwas für die Gesundheit bringen und dazu noch Spaß machen, bereitet sich der Mitteldorfer Dieter Hertel zielgerichtet vor. Zudem absolvieren die Übungsleiter des Fitness-Vereins regelmäßig Weiterbildungen. "Die Qualität der Angebote hat sich dadurch in den vergangenen Jahren weiterentwickelt", betont Dieter Hertel. Sieben verschiedene Kursvarianten bietet der Verein an.

Rita Stüber hatte den Aufruf zum Seniorensport in der "Freien Presse" gelesen. Und als auch eine Bekannte sofort zugesagt hatte, saß Rita Stübner mit im Boot. Reichlich 20 Jahre trainierte sie regelmäßig bei Dieter Hertel in der Gruppe. "Nach fünf Operationen blieb mir leider nichts anders übrig, als dem Sport Ade zu sagen. Das bedauere ich wirklich sehr. Aber den Kontakt zur Trainingsgruppe halte ich trotzdem gerne", erzählt die Mitteldorferin. "Die sportliche Betätigung hat mir sehr viel gegeben. Ich bin überzeugt, dass ich deshalb nach den Krankenhausaufenthalten schneller wieder auf die Beine gekommen bin."