Hoffnungsträger kehrt zurück

Edward Hübner gehört nach einem Jahr Abstinenz wieder zum Zschopauer KTM-Team Sturm. Zunächst muss der dreifache Enduro-Meister aber noch eine schwere Verletzung auskurieren.

Von Peter Teichmann

erschienen am 07.12.2016



Zschopau. Für Geländefahrer Edward Hübner schließt sich ein Kreis. Vor einem reichlichen Jahr, als er sich sportlich in absoluter Top-Form befand, fuhr der 28-Jährige die Championatssiege bei "Rund um Zschopau" sowie beim zweitägigen Finale in Woltersdorf ein. Das waren bis dato seine letzten Rennen für das KTM-Team des Zschopauers Harald Sturm, zudem er nun zurückkehrt.

Zwischenzeitlich fuhr Hübner für Sherco, verbunden mit einem dauerhaften Engagement in der Enduro-WM. Doch es lief in vielerlei Hinsicht nicht wie gewünscht, sodass nach einem kurzen Intermezzo ein erneuter Markenwechsel erfolgte. Mit der Yamaha sollte es für Hübner fortan bergauf gehen. Doch die Ironie des Schicksals wollte es, dass ihn ausgerechnet ein Bergab-Sprung vollkommen aus der Bahn warf. Beim DM-Lauf Ende August im hessischen Waldkappel kam Hübner etwas zu kurz über einen Table und stürzte bei der Landung so unglücklich, dass er sich dabei einen offenen Fußgelenksbruch zuzog. Was folgte, waren fünf teils sehr komplizierte Operationen, unzählige Tage im Krankenhaus und aufwendige Reha-Maßnahmen.

"Dennoch bin ich aktuell auf einem guten Weg", räumt Hübner ein und gibt erstmals Einblick, wie dramatisch die Situation für ihn eigentlich war: "Es stand bis zuletzt auf der Kippe, ob ich meinen Fuß nicht doch noch verlieren würde." Selbst als er bei "Rund um Zschopau" zu Gast war, stand die Möglichkeit einer Amputation noch im Raum. "Erst die Operation danach gab die Gewissheit, dass alles gut gegangen ist", atmet Hübner tief durch und ergänzt, "nicht die Knochenbrüche waren das entscheidende Problem, sondern die geschädigten Weichteile und das verletzte Gewebe".

Trotz der Tiefs und der Rückschläge hegt Hübner keinerlei Groll über sein "verlorenes Jahr", auch wenn sich so eine verkorkste Saison möglichst nicht wiederholen soll. "Ich denke nicht", lacht Eddi, wie er allerorts genannt wird: "Schon allein der Teamwechsel schließt diesbezüglich einiges aus. Ich wurde in den beiden Jahren, in denen ich bei Harald gefahren bin, erstklassig betreut und unterstützt. Ich weiß, das wird auch in der neuen Saison nicht anders sein. Ich bin sehr glücklich, wieder hier zu sein." Auch Teamchef Harald Sturm zeigt sich über die Rückkehr sehr erfreut: "Als sich Ende letzten Jahres unsere Wege trennten, gaben wir Eddi zu verstehen, dass für ihn immer eine Tür offen steht. Denn ich schätze seine Einstellung zum Sport, seinen Ehrgeiz und seine Willensstärke. Ich hoffe für ihn, dass seine Verletzung vollständig und richtig ausheilt, denn das ist erst einmal das Wichtigste."

Hübner selbst hat sich bereits klare Ziele gesteckt: "Zu Weihnachten darf ich endlich die Teilbelastung ausdehnen, darauf brenne ich. Aktuell halte ich mich nur mit Schwimmen und Konditionstraining für den Oberkörper fit. Ende Januar möchte ich gern wieder auf dem Motorrad sitzen, spätestens Anfang Februar." Damit hat sich die Frage auch erübrigt, ob er beim DM-Lauf in Uelsen starten will. "Unbedingt", sagt Hübner, der mit einer 250er Viertakt-KTM in der Klasse E1 und seiner geliebten Nummer 48 antreten wird. Doch nicht nur die nationale Meisterschaft steht im Fokus, auch internationale Auftritte sind fest eingeplant: "Ich möchte neben der DM die komplette EM bestreiten sowie ausgewählte WM-Läufe. Ziel ist es, mich wieder näher ans internationale Niveau heran zu tasten, um 2018 noch einmal gut gerüstet eine komplette WM-Saison in Angriff nehmen zu können", so Eddi Hübner der "niemals aufgeben" zu seinem Lebensmotto gemacht hat.