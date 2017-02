Klöpping sucht noch ein, zwei Strategen

Fußball: Neuer Trainer des VfB Annaberg erklärt zweite Halbserie zum Kennenlernen - Anspruch der Kreisstädter liegt über der Erzgebirgsliga

erschienen am 25.02.2017



Neue Besen kehren gut, heißt es. Im Fall von Ingo Klöpping ist der Besen allerdings gar nicht neu, allenfalls in Annaberg. Seit Jahresbeginn hat der 53-Jährige aus Wiesa das Traineramt bei den Fußball-Männern des VfB Annaberg übernommen. Was er mit seiner Elf in der Erzgebirgsliga vorhat, darüber hat Thomas Schmidt mit dem gesprochen.

"Freie Presse": Herr Klöpping, nachdem sie höherklassig gespielt und zuletzt die Landesklasse-Elf in Gelenau betreut haben nun Annaberg. Warum?

Ingo Klöpping: Weil ich vom Vorstand angesprochen worden bin. Ursprünglich wollte ich aus privaten Gründen länger als ein halbes Jahr pausieren. Da sich die Grundlage geändert hat, habe ich zugesagt.

Was haben Sie in der Kreisstadt vorgefunden?

Eine für Erzgebirgsliga-Verhältnisse gut ausgebildete Mannschaft. Davon bin ich überzeugt, nicht erst, seit ich die Jungs mehrmals in ihren Spielen beobachtet habe. Ich denke, der VfB ist gut aufgestellt.

Weshalb denken Sie das?

Nach einigen wenigen Trainingseinheiten lässt sich dies natürlich nicht abschließend beurteilen. Aber nach meinem ersten Eindruck sind alle technisch recht versiert, wissen, was sie mit dem Ball anfangen sollen. Allerdings herrschen derzeit witterungsbedingt schwierige Bedingungen, sodass wir oft in die Halle ausweichen. Das aber ist etwas anderes als auf dem großen Spielfeld.

Wenn die Spieler aber doch verhältnismäßig gut sind, weshalb stehen sie dann nur auf Platz 6 in der Halbzeittabelle?

Das werde ich zu ergründen versuchen. Einerseits wird den jungen Leuten etwas Erfahrung fehlen, anderseits gab es einige Abgänge von tragenden Akteuren. Deshalb macht es sich jetzt gut, dass Nico Bazan, Florian Braband und Richard Freund in die Elf zurückkehren und ihr hoffentlich Halt geben.

Was schätzen Sie am VfB?

Die gute Nachwuchsarbeit. Das Potenzial ist deutlich größer als in anderen Vereinen. Und dadurch, dass vier Jugendmannschaften im Landesmaßstab spielen, ist auch die Qualität höher als anderswo. Dies gilt es in Zukunft logischerweise zu nutzen.

Und hinsichtlich der Leitung?

Ich habe das Gefühl, dass sich jeder kümmert. Mit André Lang als Co, Bruno Niepel als Mannschaftsleiter und Willy Beckert als Sportchef hat VfB-Chef Robert Metschberger zudem ein junges, ehrgeiziges Trio an meine Seite gestellt. Wir sind gut aufgestellt.

Wenn Sie vergleichen, weshalb ist die Kreisstadt im Sport so dürftig aufgestellt im Verhältnis zu einem Dorf wie Gelenau?

Da will ich mir mal keine generelle Bewertung erlauben. Aber im Fußball haben die Gelenauer wirklich Top-Bedingungen.

Aber doch nicht bessere als die, die es in der Kreisstadt gibt?

Ich denke doch. Allein, dass sich Gelenau einen Kunstrasenplatz und ein Stadion mit Naturrasen leistet, ist bewundernswert. Auch die Spielhalle ist größer. Das hält der VfB nicht mit. Doch angesichts der Vielzahl an Mannschaften wäre dies wünschenswert. Aber vielleicht bin ich da aus den Zeiten in Gelenau auch etwas zu verwöhnt.

Es wird kritisiert, dass der Fußball in der Kreisstadt nicht hochklassig genug ist. Was geht?

Nun mal langsam. Nach ein paar Trainingsstunden lässt sich dies schwer sagen. Sicher muss es Anspruch sein, mit dem VfB aufzusteigen. Die kommende Halbserie dient aber dem Kennenlernen. Danach haben alle Seiten klarere Bilder und danach wird es möglicherweise auch andere Aussagen geben.

Was gibt Ihnen Zuversicht?

Die gute Trainingsteilnahme. Selbst als wir in Gelenau waren, standen 18 Männer auf dem Platz. Super.

Was ist für Sie persönlich neu in Annaberg?

Dass es mal ein echter Neustart ist. Bisher hatte ich oft mit Spielern zu tun, mit denen ich noch gemeinsam auf dem Platz stand. Das ist jetzt anders, ich brauche auf keine Befindlichkeiten Rücksicht zu nehmen.

Wird sich an den Trainingsmethoden im Vergleich zu Gelenau viel ändern?

Ich denke, da muss ich umdenken. Beim BSV hatte ich viele Spieler, die etwas in die Jahre gekommen, dafür aber sehr erfahren sind. Das ist beim VfB genau umgekehrt. Da wünsche ich mir noch ein, zwei Strategen, die die jungen Heißsporne führen.