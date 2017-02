Motivator im EHV-Team fasst sich im richtigen Moment ein Herz

Aues Zweitliga-Handballer haben am Freitagabend die SG Leutershausen mit 27:23 (13:10) bezwungen. Basis für den Heimerfolg: eine starke Abwehr.

Von Kjell Riedel

Lößnitz. Marc Pechstein ist am Freitagabend in der Lößnitzer Erzgebirgshalle nach dem 27:23-Sieg (13:10) der Zweitliga-Handballer des EHV Aue über die SG Leutershausen bei den Hausherren zum Spieler der Partie gekürt worden. Völlig zu Recht, war der 25-Jährige doch nicht nur wegen seiner neun Tore eine tragende Säule. Mann des Abends war für viele der 1200 Zuschauer aber ein anderer Auer: Kevin Roch.

Von "Wie hast du das denn gemacht?" bis "Handball-Gott" reichten die mehr oder weniger ernst gemeinten Komplimente, die der 27-Jährige nach dem Abpfiff entgegennahm. Tatsächlich hatte Roch die Fans überrascht - und ein wenig auch sich selbst.

Nach einer von einfachen Fehlern auf beiden Seiten geprägten ersten Hälfte hatte Aue drei Tore Vorsprung. Überzeugend war schon bis dahin die Abwehrleistung mit einem starken Bjarki Mar Gunnarsson im Zentrum, dem vorgezogen super agierenden Arni Thor Sigtryggsson und einem bestens aufgelegten Robert Wetzel im Kasten. Im zweiten Durchgang wollte der EHV gleich Nägel mit Köpfen machen. Hinten wurde noch energischer zugepackt, und in der 36. Minute hieß es 18:12.

Da die Gastgeber auch im Angriff recht variabel spielten, schien alles bestens zu laufen. Nur gab Leutershausen nie klein bei, obwohl die "Rückraummonster" Stefan Salger und Valentin Spohn von den Auern sehr gut gedeckt wurden. Zwei Strafwürfe brachten die Gäste auf 20:23 heran (51.). "Wir sind zurückgekommen, zwangen Aue zu einer Auszeit. Aber gegen Spannung hatte Roch etwas", beschrieb SG-Trainer Marc Nagel die entscheidende Phase, als - wie es Nagels Gegenüber Stephan Swat formulierte - Kevin Roch ein Riesenherz zeigte und Verantwortung übernahm. Dreimal in Folge stieg der 27-Jährige im linken Rückraum hoch und hämmerte das Leder in die Maschen. Zwischendurch parierte auch einmal Erik Töpfer im EHV-Gehäuse großartig. So stand es 26:20 (54.), und die Auer ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

"Janar Mägi hat zu mir gesagt, wenn keiner kommt, spring einfach hoch und hau den Ball drauf. Der Rückraum ist ja sonst nicht meine Position", sagte Roch. Der gelernte Kreisläufer agiert schon länger auch als Linksaußen. "Es war natürlich wichtig für uns." Und irgendwie passt es wunderbar zur Rolle, in die Roch im Team schlüpft, weil Kapitän Eric Meinhardt verletzt ist. "Eric kann niemand so richtig ersetzen, also müssen wir das gemeinsam tun. Arni und Dadi übernehmen die Führung im Spiel. Ich sehe mich eher als Motivator, als Antreiber, und ich darf das Team aufs Feld führen." Wie Roch lobte auch Trainer Swat die Mannschaft für ihre geschlossene Leistung gegen Leutershausen.

Gestern Abend in Würzburg war der EHV Aue in der Außenseiterrolle. Die Partie gegen den Tabellendritten DJK Rimpar ging nach großem Kampf mit 26:28 (11:15) verloren.