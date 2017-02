Rückrundenstart mit manch Fragezeichen

Nach einer eher durchwachsenen Vorbereitung steht für das Altkreis-Trio in der Fußball-Landesklasse der Auftakt 2017 an. Vor allem auf Grund der Witterung verlief die Winterpause nicht so wie geplant.

Von Thomas Kaufmann

Stollberg. Kein klares Bild bietet die Tabelle der Fußball-Landesklasse West nach der Hinrunde. Drei Partien, alle mit Altkreis-Beteiligung stehen noch aus. Nachgeholt werden sollen die Begegnungen am 11. und 12. März. Zunächst aber steht morgen der Rückrundenstart im Kalender. Dann wird sich zeigen, ob die drei Altkreis-Vertreter aus dem Winter-Wetter und durchkreuzten Vorbereitungsplänen "das Beste draus gemacht" haben. Die Partie zwischen Burkhardtsdorf und Ifa Chemnitz steigt morgen ebenso in Gelenau, Anstoß ist 16 Uhr.

BSV Gelenau (10./21) gg. FC Stollberg (8./23). "Samstagstermine sind nicht ganz so optimal, da wohl der ein oder andere arbeiten muss. Dennoch werden wir uns auf die Situation einstellen und zum Rückrundenstart alles geben", so FCS-Trainer Mirko Ullmann, der Gastgeber Gelenau als offensivstarken Gegner erwartet. In der etwa fünfwöchigen Vorbereitungsphase sei zwar nicht alles optimal verlaufen, da auch Testspiele abgesagt werden mussten. Ullmann: "Verglichen mit anderen Vereinen hatten wir aber gute Bedingungen."

FSV Burkhardtsdorf (15./9) gg. VfL Hohenstein-E. II (5./24). "Wir haben beispielsweise die Pläne für unser Trainingslager in Lößnitz und Affalter komplett über den Haufen werfen müssen, stattdessen bei uns und in Gelenau trainiert", so Bisher-Co-Trainer Sven Lieberwirth, der seit Mitte November gemeinsam mit den Spielern Sascha Weirauch und Sascha Sonnabend Verantwortung trägt. "Das soll aber kein Dauerzustand sein. Allerdings hat der Verein trotz aller Bemühungen keinen Nachfolger für Mirko Krebs gefunden", so Lieberwirth, der die VfL-Zweite als "Wundertüte" erwartet.

SV Tanne Thalheim (13./14) gg. TSV Ifa Chemnitz (14./11). Von einer "keineswegs idealen" Vorbereitungsphase sprach SVT-Coach René Wendler. "Dienstags haben wir meist in der kleinen Halle trainiert, donnerstags dankenswerterweise auf dem Gornsdorfer Kunstrasen. Katastrophal war zudem der Verlauf der Testspiele. Nur zweimal haben wir richtig spielen können. Wir wissen daher nicht wo wir stehen", so Wendler. Ob die Partie stattfinden kann, entscheide sich noch.