Spieler lindern Schmerzen ihres Trainers

Wegen eines Knorpel-schadens im Knie muss Thomas Kersten seine Fußballschuhe vorzeitig an den Nagel hängen. Dafür konzentriert er sich nun auf sein Traineramt bei den Krumhermersdorfer A-Junioren - mit Erfolg.

Von Andreas Bauer

erschienen am 14.01.2017



Krumhermersdorf. Während die Spieler ihre Hände samt Pokal jubelnd in die Höhe streckten, brauchte Thomas Kersten etwas länger, um seine Krücken nach oben zu bugsieren. Die Auswirkungen seiner Knie-Operation sind noch immer zu spüren. Doch statt Schmerzen durchströmte den Trainer nur noch Freude pur, als seine Schützlinge den Erzgebirgs-Hallencup der A-Junioren gewannen. Mit vier Punkten Vorsprung sicherte sich die Spiel- gemeinschaft Zschopau/Krumhermersdorf/Pockau-Lengefeld souverän den Pott. Und das, obwohl fast alle Kicker zum jüngeren Jahrgang ihrer Altersklasse gehören.

"Wir haben im Sommer die komplette B-Jugend nach oben gezogen", berichtet Kersten. Er selbst und sein Trainerkollege Ralf Schneider wechselten mit in den A-Junioren-Bereich. Dem Nachteil, auf ältere Konkurrenz zu treffen, steht ein großer Trumpf gegenüber: "Wir verfügen über eine eingespielte Mannschaft." Weil die Krumhermersdorfer ihre Pass- und Laufwege schon seit drei Jahren verinnerlicht haben, sorgten sie bereits unter freiem Himmel für Furore. Mit 23 Zählern aus zehn Partien überwintern sie als Tabellenführer der Erzgebirgsliga Ost.

Zunächst gab es leichte Zweifel, ob die "Krummis" unterm Hallendach ihre Erfolgsserie ausbauen und an das Vorjahr anknüpfen können. Immerhin hatten sie in der B-Jugend den Erzgebirgs-Hallencup gewonnen. Sollte es gegen die A-Junioren der anderen Vereine erneut für die Spitze reichen? Das war im Vorfeld auch für Thomas Kersten nicht abzusehen: "In der Halle können schon zwei, drei Spieler den Unterschied ausmachen." Doch die Endrunde in Burkhardtsdorf zeigte, dass sein Team nicht nur eingespielt ist, sondern auch über individuelle Klasse verfügt. Zum Helden des Tages avancierte Kevin Matthes. Weil Stammkeeper Kevin Rehwagen verletzt fehlte, rückte der etatmäßige Feldspieler als spielender Torwart zwischen die Pfosten. "Eigentlich sollte er vor allem Tore schießen, was ihm mit vier Treffern ja auch gelang. Aber letztlich hat er deutlich mehr gehalten als geschossen", lobt der Coach seinen Schützling, der dank vieler Paraden zum besten Torhüter des Turniers gewählt wurde. Nur dreimal musste Matthes bei vier Siegen und einem Remis hinter sich greifen. Zum Vergleich: Die zweitbeste Abwehr aus Witzschdorf hatte elf Gegentore aufzuweisen.

Mit der unverhofften Erfolgsgeschichte, die die A-Junioren gerade schreiben, lindern sie auch die Schmerzen ihres Trainers. Denn der ist mit 30 eigentlich im besten Fußballalter, hat aber seit Sommer mit seinem Knie zu kämpfen. "Die letzte Saison habe ich noch zu Ende gebracht, aber dann wurde bei einer Arthroskopie ein Knorpelschaden festgestellt", erzählt der Krumhermersdorfer Angreifer. Einmal versuchte er es noch, doch nach einer Halbzeit im Pokal war Schluss - und zwar mit seiner Laufbahn. "Bei mir wird es nix mehr", sagt der 30-Jährige, der einst bei Viktoria Frankfurt (Oder) begann und über sein Sport-Studium an der TU Chemnitz zum FSV Krumhermersdorf fand. Nach einer erneuten Knie-Operation im Dezember bleibt der ehemalige Landesliga-Spieler dem Fußball als Trainer aber treu. Von Chemnitz wird Kersten auch weiterhin regelmäßig nach Krumhermersdorf fahren, um die A-Junioren zu betreuen: "Die Jungs sind mir ans Herz gewachsen."