Thalheimer wollen Schwung mitnehmen

Nach dem 8:0 im Derby in der Vorwoche geht es für die Landesklasse-Fußballer des SV Tanne zum TSV Crossen. Burkhardtsdorf erwartet den Spitzenreiter.

Von Thomas Kaufmann

erschienen am 22.10.2016



Stollberg. Und täglich grüßt der Abstiegskampf. Weiter auf Punkte angewiesen sind die Altkreis-Fußballer in Landesklasse und Erzgebirgsliga. Der nächste Anlauf startet morgen, 15 Uhr mit dem 9. Spieltag.

Landesklasse

FSV Burkhardtsdorf (16./0 Pkt.) gg. FC Schneeberg (1./17). "Warum die Mannschaft in der Vorwoche ins offene Messer gerannt und nicht defensiv rangegangen ist, weiß ich selbst nicht. Wir dürfen uns nicht aufgeben", so FSV-Trainer Mirko Krebs, der die derzeitige Situation als "keineswegs einfach" beschreibt. "Das geht schon an die Substanz. Jetzt aber erwarten wir den Spitzenreiter, gegen den keiner von uns etwas erwartet", äußert Krebs. Er kann zumindest wieder auf Spielmacher Sascha Weirauch bauen.

TSV Crossen (6./13) gg. SV Tanne Thalheim (13./7). "Gegen Burkhardtsdorf haben wir endlich einmal ein 1:0 auch gehalten und dann das 2:0 nachgelegt. Dennoch wissen wir den Sieg einzuordnen. Wir sind noch lange nicht aus dem gröbsten raus", sagt SVT-Trainer René Wendler, der weiter in Richtung Mittelfeld strebt. "Das beginnt bei mir bei Rang 10. Jetzt sind wir Tabellen-13". Gastgeber Crossen gelte als junges Team , das in der Vorwoche überraschend 2:0 in Gelenau gewonnen hat. Thalheim könne unverändert antreten.

ESV Lok Zwickau (12./9) gg. FC Stollberg (11./10). "Zwickau hat für mich am Anfang der Saison zu den Favoriten gehört und als Stollberg sahen wir wohl in den vergangenen Jahre nicht allzu gut dort aus", so FCS-Coach Mirko Ullmann, der zudem einige personelle Ausfälle zu verkraften hat. Ullmann: "Wir werden mit Sicherheit schon elf Leute aufs Feld bekommen. Ob es für etwas Zählbares reicht, werden wir sehen." Beim 0:0 gegen Rabenstein in der Vorwoche habe der FCS vor allem in Hälfte zwo überzeugt.

Erzgebirgsliga

FSV Zwönitz (13./4) gg. SV Crottendorf (9./10). "Crottendorf ist ein absoluter Mitkonkurrent um den Klassenerhalt. Daher sollten wir unbedingt etwas mitnehmen", so FSV-Mannschaftsleiter Frank Wabnitz. An vielen Stellen könne dabei durchaus an die Vorwochenpartie gegen den neuen Spitzenreiter Drebach-Falkenbach (Endstand: 2:4) anknüpft werden. Wabnitz: "So schlecht haben wir nicht ausgesehen, konnten über weite Strecken der Partie sogar Gleichwertigkeit erzielen." Trainer Jens Zimniok verfüge nahezu über den gleichen Kader.

TSV Jahnsdorf (11./8) gg. VfB Annaberg (6./14). In der Vorwoche setzten sich die Jahnsdorfer überraschend 1:0 gegen Schwarzenberg durch. Gelingt nun der nächste Streich? "Annaberg scheint ja in Form zu kommen. Wir wollen aber erneut stark auftreten, müssen dazu jedoch Ungenauigkeiten im Spielaufbau abstellen", äußert TSV-Trainer Carsten Kinas, der vor allem die vielen Ballverluste gegen Schwarzenberg anspricht. Peter Thümer, tragende Säule im Jahnsdorfer Spiel, falle wahrscheinlich aus.

SV Großrückerswalde (4./15) gg. TSV Gornsdorf (14./3). "Die Motivation nach dem 3:1 über Zschopautal und damit dem ersten Saisonsieg ist auf jeden Fall da. Allerdings wissen wir auch, dass noch nicht alles rund läuft", sagt TSV-Coach Frank Dost, der auf jeden Fall den Schwung mitnehmen und in Großrückerswalde punkten möchte. Dost: "Nach derzeitigem Stand sind soweit alle an Deck, sofern es im Freitagabend-Training nicht irgendeine Hiobsbotschaft gibt."

SV Bermsgrün (7./11) gg. Oelsnitzer FC (8./10). Vor allem nach der Auswärtsniederlage beim SV Crottendorf sieht André Förster als Co-Trainer beim Oelsnitzer FC seine Mannen in der Verantwortung. "Die Mannschaft ist ganz klar in der Pflicht. Zweimal nacheinander kann man eigentlich nicht so schwach spielen. Deshalb bin ich jetzt sehr zuversichtlich", so Förster. Kapitän Felix Gathen werde wahrscheinlich bis morgen wieder fit. Der Rest bleibe unverändert.