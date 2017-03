Viel Lob für weißes Fest am Fichtelberg

Nicht zum ersten Mal ist der WSC Oberwiesenthal als Ausrichter für die deutsche Meisterschaft im Skilanglauf kurzfristig eingesprungen. Die rund 3000 Zuschauer erlebten dennoch eine Premiere.

Von Patrick Herrl und Thomas Fritzsch

erschienen am 27.03.2017



Oberwiesenthal. Hinter den Mitgliedern des WSC Erzgebirge Oberwiesenthal liegt ein hartes Stück Arbeit. Stundenlang hatten sie in den zurückliegenden Tagen Schnee geschaufelt, um in den Loipen am Fichtelberg beste Voraussetzungen zu schaffen. Denn die Oberwiesenthaler sind wieder einmal kurzfristig als Ausrichter für die deutsche Meisterschaft im Skilanglauf eingesprungen, da im Schwarzwald nicht mehr genügend Schnee liegt.

Für das Ergebnis gab es von allen Seiten nur lobende Worte, zumal es für die Gastgeber am Wochenende dann doch eine Premiere war. Denn erstmals wurden am Fichtelberg auch die nationalen Langstrecken-Könige über 50 Kilometer gekürt. "Ich bin sehr erstaunt über die guten Bedingungen. Eine 10-Kilometer-Schleife ist mittlerweile deutschlandweit einmalig", sagte Andreas Schlütter, sportlicher Leiter Skilanglauf beim Deutschen Skiverband.

Auch unter den 260 Startern waren reihenweise Komplimente zu hören. "Die Strecke war sehr schnell und schön hart. Echt gute Verhältnisse", sagte Linda Schumacher, die sich den Titel in der Altersklasse U 16 sicherte. "Am allerletzten Berg habe ich einen Antritt gewagt und bin vorbeigezogen", freute sich das Talent vom SSV Geyer, das tags zuvor noch selbst mit der Schneeschippe mit anpackte. Einen perfekten Tag erwischte auch Anna-Maria Dietze von Pulsschlag Neuhausen. Sie kürte sich in der Altersklasse U 18 zur Deutschen Meisterin. "Bei mir hat einfach alles gepasst. Ein Dank an die Techniker. Und an den WSC, der im Vorfeld richtig viel für die gute Strecke gearbeitet hat."

Skilanglauf und Gäste in kurzen Hosen unter den 3000 Zuschauern - wer könne das zu einer deutschen Meisterschaft schon bieten, äußerte sich WSC-Interimspräsident Toralf Kirsten. "Es ist eine sensationelle Leistung aller Beteiligten. Wir haben viele Stimmen gehört, die erklärten, es sei jetzt am Fichtelberg besser als an anderen Wettkampforten mitten im Winter. Wir sind stolz auf das, was wir hinbekommen haben und gleichzeitig dankbar für die vielen Helfer und den Zusammenhalt im Erzgebirge", zog Kirsten Resümee.