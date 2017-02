Weshalb Dresden in der 2. Liga besser zurechtkommt als Aue

Die Fußballer des FC Erzgebirge sind nach 21 Spieltagen Schlusslicht. Dynamo rangiert in der oberen Tabellenhälfte. "Freie Presse" analysiert die Lage vorm Derby am Sonntag.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 21.02.2017



Aue. Der FC Erzgebirge Aue und die SG Dynamo Dresden sind voriges Jahr gemeinsam in die 2. Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Als die Tabelle in dieser Saison nach dem Meisterschaftsstart an Aussagekraft gewann, trennten sich die Wege. Aue rangiert seit dem 12. Spieltag auf den Rängen 16, 17 und 18 - Dresden hatte im gleichen Zeitraum immer einen einstelligen Platz inne. "Freie Presse" nennt Gründe für das unterschiedliche Abschneiden.

Transfers: Zwar hatte Dresden schon in der 3. Liga mehr individuelle Qualität im Kader als Aue, aber anders als Veilchen-Coach Pavel Dotchev musste Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus mit Kapitän und Abwehrchef Michael Hefele, Toptorjäger Justin Eilers und Torhüter Janis Blaswich drei feste Größen aus der Aufstiegsmannschaft ziehen lassen. Weil aber die Neuzugänge - Innenverteidiger Florian Ballas, Keeper Marvin Schwäbe und der offensive Akaki Gogia - richtig einschlugen, wurden die Abgänge kompensiert. Die Transfers der Veilchen halten da nicht mit. Clemens Fandrich stand zuletzt regelmäßig in der Startformation, ohne jedoch Bäume auszureißen. Dimitrij Nazarov machte seit der Rückrunde mit zwei Joker-Toren auf sich aufmerksam, in der Hinrunde war er jedoch ein Totalausfall. Auch im Winter holte Dynamo mit Linksverteidiger Philipp Heise einen Profi, der sofort als Stammspieler gesetzt war. Aues Neuzugang aus dem Januar, Stürmer Albert Bunjaku, konnte bisher noch nicht nachweisen, dass er eine Verstärkung ist. Individuell ist Dresden einfach besser besetzt als der FCE.

Rückschläge: Der Ausfall von Torhüter und Kapitän Martin Männel warf Aue aus der Bahn. Während seiner Abwesenheit kassierte die einst sichere Defensive 25 Gegentore in zehn Partien. Die Rivalen aus der Landeshauptstadt mussten mit Verteidiger Giuliano Modica ebenfalls über neun Partien einen verletzten Stammspieler ersetzen. Den FC Erzgebirge traf das Pech deutlich härter.

Spielweise: Beide Teams wollen grundsätzlich mit viel Ballbesitz ein Spiel bestimmen und stehen nicht abwartend tief in der eigenen Hälfte. Dynamo kann den Stil deutlich besser umsetzen: Keine Mannschaft in der 2. Bundesliga hat mehr Ball- besitz als die Dresdner mit 54,93 Prozent. Aue liegt mit 51,44 Prozent auf Rang 7. Diese Spielweise führt da- zu, dass beide Mannschaften vergleichsweise wenige Zweikämpfe führen. Allerdings ist die Quote der gewonnenen aus erzgebirgischer Sicht alarmierend: Dynamo hat mit 51,33 Prozent den drittbesten Wert im ligaweiten Vergleich, Aue mit 48,41 Prozent den schlechtesten.

Umfeld: Ruhe in der Landeshauptstadt, Zoff im Erzgebirge - die Aufstiegseuphorie beim schwarz-gelben Anhang war spürbar. Das Gegenteil zeigte sich seit Sommer in Aue. Wegen der umstrittenen Freistellung des damaligen Sportdirektors Steffen Ziffert konnte von Euphorie im Umfeld keine Rede sein. Die Mitgliederversammlung offenbarte Gräben im Verein. Das ging an den Profis nicht spurlos vorbei.

Fazit: In Dresden läuft auf und neben dem Platz derzeit vieles rund. Dass dies in Aue nicht so ist, daraus müssen die Verantwortlichen ihre Schlüsse ziehen. Wenn aber die Partie am Sonntag, 13.30 Uhr angepfiffen wird, spielt die bisherige Saison nur in den Köpfen der Spieler eine Rolle. Um das auszublenden, können sich die FCE-Profis mit der Bilanz der jüngeren Duelle aufmuntern. Aue verlor keines der vergangenen vier Derbys, gewann zweimal 3:0. Zweimal hieß es 1:1.