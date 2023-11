James Arthur beim Channel-Aid-Konzert in Hamburg

Bekannte Künstler treten mit großem Orchester in der "Elphie" auf, das Konzert wird kostenlos bei Youtube gestreamt und mit jedem Klick werden Spenden gesammelt. Anfang Januar ist es wieder so weit.

Hamburg.

Für das nächste Channel-Aid-Wohltätigkeitskonzert in der Hamburger Elbphilharmonie konnte erneut ein weltweit bekannter Musiker gewonnen werden: Der britische Sänger James Arthur (35, "Say You Won't Let Go") wird auf am 12. Januar auf der Bühne des berühmten Konzerthauses an der Elbe stehen und damit auch Spenden für soziale Projekte miteinsammeln, wie die Veranstalter der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagten.