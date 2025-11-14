Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
"Ich bin ein bisschen sauer", sagt der Schauspieler über KI-Repliken seiner Stimme.(Archivbild)
"Ich bin ein bisschen sauer", sagt der Schauspieler über KI-Repliken seiner Stimme.(Archivbild) Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Panorama
Morgan Freeman kämpft gegen KI-Kopien seiner Stimme
Dass seine Stimme von KI imitiert wird, ist für Morgan Freeman ein rotes Tuch. Beim Schutz seiner Stimme setzt der Schauspieler auf die Unterstützung von Anwälten und Gewerkschaften.

Los Angeles.

Morgan Freeman wehrt sich gegen KI-Repliken seiner Stimme. "Ich bin ein bisschen sauer", sagte der 88-Jährige im Interview mit "The Guardian". Er sei wie jeder andere Schauspieler: "Imitiert mich nicht mit Falschheit. Ich mag das nicht und werde bezahlt, diese Dinge zu tun. Wenn ihr das also ohne mich macht, dann beraubt ihr mich."

Nach dem Tod von James Earl Jones, der Darth Vader in "Star Wars" seine ikonische Stimme verlieh, wird diese mithilfe künstlicher Intelligenz weiterverwendet – mit seinem Einverständnis. Der Schauspieler hatte der Nachbildung seiner Stimme durch KI zugestimmt. Freeman ("Sieben", "Bruce Allmächtig") wehrt sich gegen solch eine Nutzung seiner KI-generierten Stimme: "Naja, ich sage es mal so, meine Anwälte sind sehr, sehr beschäftigt." Gefragt, ob es bereits entdeckte und verfolgte Fälle gebe, sagte Freeman: "Viele, ja. Ziemlich viele."

Freeman zählt auf Gewerkschaften

Auch von der gänzlich von KI generierten Schauspielerin Tilly Norwood ist Freeman kein Fan. "Niemand mag sie, weil sie nicht real ist, also wird das nicht klappen in Filmen oder im Fernsehen." Er zählt dabei auch auf Gewerkschaften: "Die Aufgabe der Gewerkschaft ist es, dafür zu sorgen, dass Schauspieler weiterhin schauspielern können, da wird es einen Konflikt geben." (dpa)

13:00 Uhr
2 min.
Überschuldungsquote in Sachsen auf Bundesniveau
Auch in Sachsen geraten immer mehr Menschen in eine Lage, in der sie ihre regelmäßigen Kosten nicht mehr stemmen können. (Symbolbild)
In den vergangenen Jahren ging die Überschuldung in Deutschland zurück - nun dreht sich der Trend ins Negative. Auch in Sachsen ist die Zahl leicht gestiegen.
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13:00 Uhr
3 min.
Studie: ChatGPT und andere Tools Alltagswerkzeug für Jugend
Mit Abstand am häufigsten nutzen Jugendliche den KI-Chatbot ChatGPT des Betreibers OpenAI.(Illustration)
Künstliche Intelligenz ist aus dem Alltag Jugendlicher kaum noch wegzudenken. Warum laut Studie gerade ChatGPT und Co. beim Lernen und in der Schule eine wichtige Rolle spielen.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
29.10.2025
1 min.
Liam Hemsworth hat sich ohne "großen Plan" verlobt
Schauspieler Liam Hemsworth ist eigenen Angaben zufolge seit ein paar Monaten verlobt. (Archivbild)
Er hat "irgendwie einfach auf den richtigen Moment gewartet": Schauspieler Liam Hemsworth erzählt von seiner Verlobung mit seiner Partnerin Gabriella.
13:05 Uhr
1 min.
Feuerwehr-Einsatz in einem Kaufland-Markt im Erzgebirge: Das ist der Grund
Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Freitag am Kaufland in Aue angerückt.
Am Kaufland in Aue sind am Freitag Feuerwehr und Polizei angerückt. Was ist passiert?
Jürgen Freitag
