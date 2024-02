US-Präsident Biden in Sendung von Komiker Seth Meyers

US-Präsident Biden gibt nicht oft TV-Interviews. Dafür kam er nun in die Sendung von Komiker Seth Meyers. Es war nicht das erste Mal.

Washington/New York.

US-Präsident Joe Biden hat dem Komiker Seth Meyers in dessen Talkshow einen Besuch abgestattet. Der 81-Jährige kam in New York zur Aufzeichnung von Meyers "Late Night"-Show. Die Sendung sollte am deutschen Morgen ausgestrahlt werden.