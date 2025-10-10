Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In diesem Jahr steht das Thema Frühverheiratung im Fokus. (Archivfoto)
In diesem Jahr steht das Thema Frühverheiratung im Fokus. (Archivfoto) Bild: Felix Hörhager/dpa
In diesem Jahr steht das Thema Frühverheiratung im Fokus. (Archivfoto)
In diesem Jahr steht das Thema Frühverheiratung im Fokus. (Archivfoto) Bild: Felix Hörhager/dpa
Panorama
Wahrzeichen strahlen zum Weltmädchentag in Pink
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Mädchen auf dieser Welt dürfen nicht selbst entscheiden, ob, wann und wen sie heiraten. Darauf will die Kinderrechtsorganisation Plan International am Weltmädchentag aufmerksam machen.

Hamburg.

Deutschland zeigt Farbe: Zum Weltmädchentag am 11. Oktober werden mehr als 60 bekannte Denkmäler und Gebäude in mehr als 25 deutschen Städten pinkfarben leuchten. Mit der bundesweiten Aktion will die Kinderrechtsorganisation Plan International auf die fehlende Chancengleichheit für Mädchen in vielen Ländern dieser Welt aufmerksam machen. 

In diesem Jahr strahlen unter anderem der Europaturm in Frankfurt, das Schloss in Oldenburg, die Brücke von Remagen, das Riesenrad am Ostbahnhof in München sowie der Hamburger Michel und das Volksparkstadion des Hamburger SV in Pink. 

Fokus auf Frühverheiratung

Der diesjährige Weltmädchentag rückt das Thema Frühverheiratung in den Fokus. "Jedes Mädchen und jede junge Frau auf dieser Welt muss die Chance haben, über das eigene Leben selbst zu bestimmen – ob in der Schule, im Beruf oder bei der Frage, ob, wann und wen sie heiraten", sagte Plan-Chefin Petra Berner. Auf Initiative der Kinderrechtsorganisation riefen die Vereinten Nationen (UN) im Dezember 2011 den 11. Oktober erstmals als Weltmädchentag aus. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
08:53 Uhr
2 min.
Fan-Gewalt in Dublin: Schalke nimmt Vorfall "sehr ernst"
Vor Spiel in Dublin gab es einen Zwischenfall mit Schalke-Fans.
Rund 2.000 Fans begleiten Schalke zu einem Testspiel nach Irland. Dort kommt es zu einem Zwischenfall. Der Revierclub will bei der Aufarbeitung helfen.
29.09.2025
2 min.
Bariton Franz Grundheber mit 88 Jahren gestorben
Franz Grundheber ist im Alter von 88 Jahren in Hamburg gestorben. (Archivfoto)
Er galt als Jahrhundertsänger und gastierte an den großen Opernhäusern der Welt in Wien, Paris, London und New York. Jetzt ist Franz Grundheber im Alter von 88 Jahren in Hamburg gestorben.
08:30 Uhr
4 min.
Vor, während und nach der Operation dabei: Was eine 19-jährige Chemnitzerin an ihrem Job im Krankenhaus mag
Cecile Zeise hat drei Jahre Ausbildung hinter sich. Nun hat sie als Anästhesietechnische Assistentin am Klinikum Chemnitz angefangen.
Vor einem Monat hat Cecile Zeise ihre Stelle als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum Chemnitz angetreten. Vom Erwachsenwerden in der Ausbildung, intensivem Patientenkontakt und Dankbarkeit.
Erik Anke
10.10.2025
5 min.
Filter und Feminismus: Was soziale Medien mit Mädchen machen
Auch im Netz gibt es keine Gleichberechtigung, sagen Experten. (Archivbild)
TikTok-Trends, Insta-Filter, Fake News: Für Mädchen sind soziale Medien Sprachrohr und gleichzeitig Minenfeld. Sie finden Gemeinschaft und Gehör, erleben aber auch Druck und Schönheitswahn.
Tatjana Bojic, dpa
Mehr Artikel