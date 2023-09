Eine geschützte Oase

"Auf der Adamant": Der Gewinnerfilm der Berlinale über ein ganz besonderes Boot kommt ins Kino

Schon einmal hat der französische Filmemacher Nicolas Philibert seinen Zuschauern Einlass in eine geschlossene Gemeinschaft gewährt. Die preisgekrönte Dokumentation "Sein und Haben" beobachtete die Lehrer, vor allem aber die Kinder einer dörflichen Grundschule, in der alle Altersstufen gemeinsam in einer Klasse lernten. Zwanzig Jahre später gelang dem Regisseur ein neuerliches Meisterwerk, das in diesem Jahr den Goldenen Bären, den Hauptpreis der Berlinale, erringen konnte.

Paris. Am Ufer der Seine, unweit des Gare de Lyon und des Place de la Bastille, hat ein Boot der besonderen Art festgemacht. Die "Adamant" untersteht dem Kommando des Zentralen Psychiatrischen Verbunds der Stadt und dient als Tageszentrum, in dem sich Patienten mit verschiedenen psychischen Problemen einfinden, um gemeinsam mit den Fachkräften zu musizieren, zu malen, DVDs anzuschauen oder zu nähen. Demnächst ist ein kleines Filmfestival angedacht. Die Pläne für die unterschiedlichen Workshops werden gemeinsam geschmiedet, niemand wird bevormundet. Die Klienten müssen nicht, sie wollen in dieser geschützten Oase sein. Sie fühlen sich sichtlich wohl. Einer stimmt am Klavier das Chanson "Niemand ist perfekt" an. Der perfekte Leitspruch für diese bunte, begeisternde Truppe.

Wie schon bei "Sein und Haben" gelingt es Philibert, die Protagonisten die Kamera vergessen zu machen und das Publikum nicht nur Zaungast, sondern scheinbar Teil des Geschehens werden zu lassen. An Bord warten viele Überraschungen. Da beginnt ein Herr mit bedenklichem Zahnstatus, begleitet von einer Gitarre inbrünstig einen Song zu interpretieren, dessen Message er völlig verinnerlicht hat. Jeder hier beweist irgendein großes Talent oder offenbart eine alternative, kluge und reflektierte Weltsicht, die verblüfft.

In intimen Interviews wird auch über Ängste und gestörte Wahrnehmungen und Fantasien gesprochen, die manch einen quälen. Die Doku "Auf der Adamant" feiert die vermeintlichen "Sonderlinge" einer Gesellschaft, in der die (a)sozialen Medien vorgeben wollen, wie man angeblich zu sein hat, um dazuzugehören.

Wer diesen Film gesehen hat, wird Mitmenschen, die anders sind, sicherlich interessierter und aufgeschlossener betrachten. Ans Ende seines grandiosen Dokumentarfilmes stellt Dokumentarfilmer Nicolas Philibert die bange Frage: "Wie lange noch?". In einer Zeit der europäischen Einsparungsmaßnahmen könnte diese Einrichtung wohl leicht dem Rotstift zum Opfer fallen. Unsere Welt wäre dann ein bisschen ärmer. (aws)André Wesche

Auf der Adamant

Frankreich/Japan 2022, 109 Min., Dokumentarfilm

Regie: Nicolas Philibert,

keine Altersbeschränkung

Bewertung:

Foto: Grandfilm/dpa