Bandonion bekommt Chip eingepflanzt

Das Traditionsinstrument wurde im Erzgebirge erfunden. Dass man es noch weiterentwickeln kann, beweist Robert Wallschläger.

Von Heike Mann (Text) und Georg Dostmann (Fotos)

erschienen am 11.04.2017



Carlsfeld. Ziehkastl, Quetschkommode, Zerrwanst oder auch Heimatluftkompressor - das alles sind Bezeichnungen für ein Instrument. Handzug- und Druckinstrument ist die korrekte Bezeichnung, es handelt sich um das Bandonion. Gefertigt wird es seit über 150 Jahren in Carlsfeld, seit 2007 von Robert Wallschläger. Der 33-Jährige ist Handzug- instrumentenmachermeister, einer von dreien in Deutschland und von sechs weltweit.

Das Haus an der Carlsfelder Hauptstraße, in der Wallschläger seine Werkstatt hat, war früher die Fabrik von Ernst Luis Arnold, in der seit 1864 Bandonions gefertigt wurden. Entwickelt wurde das Instrument als "Konzertina in erweiterter Tonlage". Zu seinem Namen kam es durch den Krefelder Heinrich Band, der die Produktion aufkaufte. Das Bandonion hat laut Wallschläger im Vergleich zum Akkordeon einen direkteren Ton. "Wie ein Laserstrahl im Vergleich zum weich streuenden Licht", versucht er es zu umschreiben.

Das Prinzip der Tonerzeugung ist allerdings das Gleiche: Metallzungen werden durch einen Luftstrom zum Vibrieren gebracht. Die Schwingungen zwischen 440 und 13.000 Mal in der Sekunde nimmt das menschliche Gehör als Ton war. Wie hoch oder tief er ist, ist auch abhängig von der Größe der Metallzunge. Die auf einer Stimmplatte angeordneten Metallzungen muss Wallschläger für jedes Instrument, das in seiner Werkstatt entsteht, separat stimmen.

Fünf bis zehn Bandonions, drei bis zehn Concertinas und zwischen drei und fünf Steirische Harmonikas werden im Jahr in der kleinen Carlsfelder Werkstatt gefertigt. Kunden hat sie europaweit, in Deutschland vor allem in Hamburg, Berlin, Leipzig und Dresden. Neben der Herstellung von Instrumenten ist ein zweites Standbein die Reparatur. Außerdem werden Bälge für Handzuginstrumente gefertigt. Eine breite Palette von Materialien kommt bei der Fertigung der besonderen Instrumente zum Einsatz: Ziegenleder, Pappe, Papier, Holz, Textilien, Kunststoffe, Metall. Dementsprechend stehen Maschinen in den Räumen der Werkstatt, darunter ganz alte, zum Beispiel die Gehrungsschere, aber auch ganz neue, wie die Laser-Maschine. Vieles wird in der Werkstatt per Hand gefertigt. Beim Start 2007 in der alten Werkstatt, war Robert Wallschläger noch Einzelkämpfer. Heute arbeiten mit ihm zusammen seine Frau Therese und seit drei Jahren Iris Horbach-Ott. Auf diese Entwicklung ist der junge Meister stolz. "Bislang ist es uns immer gelungen, dass genügend Aufträge da sind", sagt er.

Damit das so bleibt, grübelt der Instrumentenmacher auch über Neuentwicklungen. Jetzt hat er einen Prototyp für ein Bandonion gebaut, das elektronisch mit einem sogenannten Midi-System unterstützt wird. Ganz einfach gesagt: Eine Platine mit Computerchip und Sensoren im Instrument machen es möglich, dass andere Instrumente mit erklingen, wie bei einem Keyboard. "Man kann 50 Kombinationen von Instrumentengruppen ansteuern", so Wallschläger. "Das hat den Vorteil, wenn man als Alleinunterhalter mit dem Bandonion unterwegs ist, hat man seine ganze Band bei sich." Der Carlsfelder weiß, wovon er spricht, denn oft ist er als Alleinunterhalter mit seinem Instrument, dem Bandonion, bei Familienfeiern. Das zu spielen, hat er übrigens im Alter von acht Jahren gelernt.

Den Bandonionverein Carlsfeld gibt es seit 2001. Neben den erwachsenen Spielern gibt es eine Kindergruppe. Nicht ohne Stolz kann Robert Wallschläger, der die Kinder unterrichtet, davon berichten, dass es immer mehr werden. "Und es ist die einzige Kindergruppe in ganz Deutschland, wenn nicht sogar in Europa." Die Carlsfelder Bandonionspieler kann man am 27. Mai zum traditionellen Mai-Konzert in Aktion erleben. Bei dem gemeinsamen Auftritt mit dem Projektchor Carlsfeld wird auch die CD "Durch Land und Zeit" vorgestellt, die im vergangenen Jahr aufgenommen wurde.