Boom in Kaserne: Polizeischule baut aus

Ob moderner Schießstand oder neues Lehrgebäude zum Training von Amok-Einsätzen: Der Freistaat pumpt derzeit Millionen Euro in den Ausbau der Fachschule in Schneeberg. Für den Polizeinachwuchs ist das gut - und schlecht.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 26.10.2016



Schneeberg. Die Lastwagen knattern über die Straßen, Baugerüste ranken sich an den Gebäuden empor, Bagger schnaufen: In der alten Kaserne in Schneeberg wird derzeit gebuddelt und gebaut - und zwar an allen Ecken. Dass hier sachsenweit die meisten Polizeischüler lernen, ist auf den ersten Blick kaum zu glauben. Zu groß der Bautrubel.

Seit einigen Monaten erweitert der Freistaat die Polizeifachschule auf dem Gelände. Der Grund: Das Innenministerium hatte im März dieses Jahres bestätigt, dass künftig 200 Polizeimeister-Anwärter in der Stadt ihre Ausbildung aufnehmen sollen - als die Schule im September vergangenen Jahres eröffnete, waren es nur 100 Schüler. 80 Mitarbeiter arbeiten inzwischen in der Einrichtung, Tendenz steigend. Zum 1. Juni erwarb das Land Sachsen deshalb einen Großteil des Kasernenareals vom bayrischen Unternehmer Gustav Struck. Und lässt nun ein leer stehendes Gebäude nach dem nächsten erneuern.

Rund 8,5 Millionen Euro hat der Staatsbetrieb Baumanagement als Bauherr bisher in das Areal gesteckt. Dafür wurden die Turnhalle und das Schwimmbad saniert, das ehemalige Stabsgebäude zum zentralen Schulungszentrum umgebaut, eine moderne Schießanlage errichtet sowie das Fernwärmenetz und ein Sportfeld erneuert. Nächstes Jahr sollen weitere 6 Millionen Euro fließen. Bei einem Rundgang gestern Nachmittag mit den Verantwortlichen sagte Michael Haas vom Staatsbetrieb: "Der Ausbau ist ein Prozess in mehreren Stufen."

So entstehen bis Frühjahr 2017 in dem alten Kultursaal eine Kantine, weitere Lehrsäle und eine kleine Zweikampf-Halle. Begonnen hat zudem die Sanierung früherer Soldatenquartiere zu einem Trainingsgebäude für Amok-Einsätze. Hier sollen die angehenden Polizisten üben, wie sie etwa bei einem Amoklauf in einer Schule den Täter finden und die Kinder schützen. Künftig werden in der Fachschule auch Fortbildungen für Einsatzbeamte und Spezialkräfte stattfinden - dafür entstehen mehrere Unterkünfte.

Haas nennt den Bauboom auf dem Areal "gut, aber nicht optimal." Polizei und Schüler bräuchten viel Verständnis. Um die Belastung zu reduzieren, sind lärmintensive Bauarbeiten zum Teil erst in den Nachmittagsstunden erlaubt. "Irgendwann", sagt er, "sind wir aber hoffentlich ganz fertig." Vermutlich werde 2018 und 2019 weiter gebaut; ein genauer Fertigstellungstermin steht noch nicht fest. Das hängt auch damit zusammen, dass neuesten Überlegungen zufolge bald noch mehr Schüler in Schneeberg lernen könnten, nämlich rund 250 Anwärter pro Lehrjahr. Das ist aus Polizeikreisen zu hören. Und mehr Schüler brauchen natürlich mehr Platz.

Neu auch: Seit gestern leitet der Polizeioberrat Wolfhard Hack die Fachschule. Bisher war er beim Landeskriminalamt Sachsen tätig. Er folgt auf den Hauptkommissar Andreas Weise. Der Wechsel hängt mit der Aufwertung der Einrichtung zusammen - die gilt seit 1. Juli neben den Fachschulen in Leipzig und Chemnitz als eigenständig. Hack sagt zu seiner neuen Arbeitsstätte: "Unsere Schüler lernen auf einer Dauerbaustelle. Aber dafür bekommen wir eine Top-Einrichtung." Die Kombination aus Schwimmbad und Sportanlagen sei einmalig im Freistaat. "Und schon jetzt sind Kollegen der optimalen Bedingungen wegen neidisch auf uns."