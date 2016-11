Der Traum vom eigenen Tanzparkett

Für 200.000 Euro bauen Michaela und Ronny Gläß ein Tanzstudio in Stützengrün. Das wurde möglich, weil Tanzen wieder salonfähig ist.

Von Mario Ulbrich

erschienen am 25.11.2016



Stützengrün. Mitunter sind Geschichten, die das Leben schreibt, so schön, dass man sie sich kaum besser ausdenken könnte. Die Geschichte von Michaela (34) und Ronny (38) Gläß aus Stützengrün ist so eine. Die beiden lernten sich in einer Tanzschule kennen und lieben. Sie heirateten und jobbten nebenbei als Tanzlehrer. "Das hat uns so viel Freude bereitet, dass wir es richtig machen wollten", sagt Michaela Gläß.

Nachdem sie vom Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband das Tanzabzeichen in der Klasse Goldstar - der höchsten - zuerkannt bekamen, machten sie ihr Hobby zum Beruf. Ein paar Jahre arbeiteten sie in der Tanzschule eines befreundeten Paares. Dann wanderten die Inhaber nach Kanada aus. Michaela und Ronny Gläß zögerten nicht und übernahmen die Schule City Dance.

"Jetzt sind wir dabei, unseren großen Traum umzusetzen", sagt Ronny Gläß. Er steht auf einer Baustelle inmitten von Betonsteinen, Brettern und Styroporplatten. Der Traum des Tanzlehrer-Paares ist ein eigenes Tanzstudio. Hinter ihrem Haus ist es gerade im Werden. Der Rohbau steht, Anfang dieser Woche wurde das Dach aufgesetzt, heute ist Richtfest. Auf der Baustelle erledigt Ronny Gläß viele Arbeiten selbst. "Am Ende werde ich fast jeden Stein selbst in der Hand gehalten haben", sagt er. Im September 2017, mit Beginn der Herbstsaison, soll das neue Studio eröffnet werden.

Zurzeit finden die Kurse von City Dance an mehreren Orten statt. In Markersbach, Bermsgrün, Eibenstock, Treuen und Hirschfeld haben sich Michaela und Ronny Gläß in verschiedenen Sälen eingemietet. "Aber da sind die Nutzungszeiten begrenzt, das Parkett ist nicht immer das Beste, wir müssen viele Kompromisse machen", erklären sie. Das Studio in Stützengrün soll der ideale Tanzsaal werden: 250 Quadratmeter, Schwingparkett, Spiegelwand, Empore, sogar eine Bar ... "Die Leute kommen ja nicht nur zu uns, um Tänze zu erlernen", sagt Michaela Gläß. "Für manche ist es ein Hobby, andere wollen sich fit halten. Tanzen geht immer." Pro Jahr hat City Dance etwa 1000 Teilnehmer. Sie sind zwischen 17 und 75 Jahre alt, manche sind seit 15 Jahren dabei.

Zur Geschichte von Michaela und Ronny Gläß gehört also auch der wirtschaftliche Erfolg. Nur so wurde die 200.000-Euro-Investition für das neue Studio möglich. Die Flut von Tanzshows im Fernsehen hat ihnen geholfen, glauben sie. "Let's Dance" (RTL), "Yes, we can dance" (Sat.1) oder "Got to dance (Pro 7) - seit etwa zehn Jahren hätten sie das Tanzen wieder salonfähig gemacht. "Das haben wir deutlich gespürt", sagt Michaela Gläß.

Ob das bis heute anhält, ist allerdings umstritten. "Diese Shows zeigen mittlerweile, wie Leute sich auf eine sportliche Höchstleistung vorbereiten", sagt Christian Götsch von Swinging World, der Vereinigung der Tanzschulinhaber. "Das ist nicht das, was wir machen. Bei uns geht es ums Tanzen als Freizeitbeschäftigung." Daher glaubt er nicht, dass die Shows den Tanzschulen heute noch Kunden bringen. Aber das ist ja eigentlich eine gute Nachricht: Michaela und Ronny Gläß haben es allein geschafft. Auch das gehört zu einer schönen Geschichte.

www.city-dance-erzgebirge.de