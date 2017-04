Dynamo-Fan muss bezahlen

Gericht und Staatsanwaltschaft wollen in Aue gegen zunehmende Gewalt beim Fußball durchgreifen. Ein junger Mann bekam das diese Woche zu spüren.

Von Mario Ulbrich

erschienen am 07.04.2017



Aue. Seine Reue klang aufrichtig. "Das hätte niemals passieren dürfen", sagte der Angeklagte (32) aus Neugersdorf (Landkreis Görlitz) bei seiner Verhandlung am Amtsgericht Aue. Nach dem Sachsenderby im November 2015 in Aue hatte er zwei Polizisten angegriffen. Als diese den Saal jetzt als Zeugen betraten, entschuldigte sich der Dynamo-Dresden-Fan bei ihnen: "Es tut mir Leid, ich wollte keinen von euch verletzen." Die Beamten nahmen die Entschuldigung an: "Okay." Auch diese Geste erschien absolut echt.

Solche Szenen wirken sich in Prozessen oft strafmildernd aus. Der Verteidiger des Dynamo-Fans lotete daher aus, ob Gericht und Staatsanwaltschaft bereit sind, das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage einzustellen. Seinem Mandanten wäre so eine weitere aktenkundige Verurteilung erspart geblieben. Zwei davon hatte er schon - beide wegen Gewalt beim Fußball.

Staatsanwältin Annett Ströse lehnte das rundheraus ab: "Leute wie Ihr Mandant sind der Grund dafür, dass sich Eltern und Kinder oft gar nicht mehr ins Stadion trauen. Mit Sport hat das manchmal nichts mehr zu tun. Deshalb verfolgen wir das hier in Aue konsequent. Es gibt keine Einstellung." Nach einem Derby zwischen dem FC Erzgebirge und Dynamo Dresden verzeichne die Staatsanwaltschaft Chemnitz jedes Mal einen Anstieg der Gewaltdelikte um 50 bis 100 Fälle, so Ströse. "Irgendwann muss es bei den Fans mal ankommen, dass sie ihrem Verein und sich selbst durch solches Verhalten nichts Gutes tun."

Richter Hartmut Meyer-Frey äußerte sich ähnlich: "Beim Fußball leiden die Zuschauer zunehmend unter der Brutalität der Fans. Durch Ihr Verhalten haben Sie den schlechten Ruf der Fans unterstützt."

Der 32-Jährige hatte beiden Polizisten je einen Fausthieb ins Gesicht verpasst - weil er der Meinung war, dass sie mit einem seiner Kumpel hart umsprangen. "Ich war stark alkoholisiert, brachte keinen vernünftigen Gedanken zustande", sagte er.

Er wurde wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen verurteilt - insgesamt 2400 Euro.