Eibenstocker Firma liefert Teile für Airbus-Produktion

Bei der Eviro GmbH fertigen die Mitarbeiter überwiegend in Handarbeit. Das liegt an den sehr speziellen Aufträgen.

Von Heike Mann

erschienen am 27.10.2016



Eibenstock. Ullus Leidel, der Geschäftsführer der Eviro Elektromaschinen & Metall GmbH Eibenstock, rechnet in diesem Jahr fest mit einem Gewinn seines Unternehmens. Ein großer Teil davon fließe in Investitionen. Aktuell ist das eine neue Vakuumimprägnieranlage für 80.000 Euro, die gerade in Betrieb genommen wurde. Mit dieser Anlage wird Tränkharz auf die Kupferdraht-Wicklungen von Statoren aufgebracht. Das dient der elektrischen Isolation und der Festigkeit der Konstruktion. Statoren erzeugen das elektrische Feld in Elektromotoren. Für deren Hersteller in ganz Deutschland ist die Eibenstocker Firma Zulieferer.

1000 verschiedene Wicklungen von den kleinsten Abmessungen mit um die 250 Gramm Gewicht für den Einsatz in der Medizintechnik bis zu den ganz großen mit 500 Kilogramm umfasst die Produktpalette bei den Statoren. Hergestellt werden sie bei Eviro ausschließlich in Handarbeit in Klein- und Mittelserien. "Die Anforderungen unserer Kunden sind so speziell, dass sich eine maschinelle Fertigung nicht lohnt", sagt Leidel. Als Beispiel nennt er Statoren für Motoren in Türantrieben des Airbus A 380 oder für Motoren, die auf Ölplattformen den Wellengang ausjustieren. Laut Leidel kommen Eviro-Statoren, in Anlagen für verschiedenste Zwecke verbaut, weltweit zum Einsatz. Pro Jahr werden rund 20.000 Stück produziert.

Das zweite Standbein von Eviro ist die Produktion von Rüttelmotoren. Was bei anderen Motoren tunlichst vermieden wird, ist hier gewollt: eine Unwucht, die mithilfe einer unrunden Fliehscheibe erzeugt wird. Auch hier sind die Einsatzgebiete breit gefächert, es geht um eine gleichmäßige Verdichtung von Materialien, um Filtern, Bewegen und Separieren. Das können Beton, Metalle, Güsse, Sand und Kies, aber auch Kunststoffe sein. Jüngst haben die Eibenstocker für Daimler-Benz einen neuen Motor entwickelt, der in der Eisengießerei zum Einsatz kommt und ein Gewicht von 800 Kilogramm auf die Waage bringt. "In dieser Größe hatten wir das noch nicht", so der Geschäftsführer.

Die Auftragslage des Unternehmens ist "gut bis sehr gut", versicherte Ullus Leidel beim Besuch von Günter Baumann, CDU-Bundestagsmitglied. Um alle Aufträge erfüllen zu können, war in diesem Jahr auch Mehrarbeit von den 52 Mitarbeitern gefordert. Neben einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis nennt der Geschäftsführer die gute Qualität der Produkte als Grund, dass es immer wieder gelingt, neue Aufträge zu ordern. Arbeitskräfte zu finden, bereitet dem Unternehmen keine Probleme. Motorenwickler ist zwar kein Ausbildungsberuf und man hat keine Lehrlinge, aber Arbeitskräfte, die in Ruhestand gegangen sind, konnten durch Bewerber aus der Region ersetzt werden.

Birgit Körner gehört seit einem Jahr zur Belegschaft. Die 55-Jährige war 24 Jahre an der Rezeption eines Hotels tätig. "Ich wollte noch mal etwas ganz anderes versuchen. Die Arbeit bei Eviro ist zwar körperlich anstrengend, aber mir macht sie Spaß, und man hat den Kopf frei", sagt die Eibenstockerin.