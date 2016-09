Eklat im Kurbad: Warum die Chefin den Hut nehmen musste

Nach einem halben Jahr räumt Inge Bauer ihren Posten als Kurchefin in Bad Schlema. Über die Gründe wurde gerätselt. Nun sind brisante Details durchgesickert.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 24.09.2016



Bad Schlema. Engagiert, belastbar, mit Hochschulabschluss und unternehmerischen Weitblick sollte er oder sie sein. Von Vorteil auch: gute Kenntnisse einer Fremdsprache. Mit einer Anzeige hatte die Gemeinde Bad Schlema vor rund einem Jahr bundesweit nach einem neuen Geschäftsführer für die Kurgesellschaft gesucht. Der bisherige Chef Steffen Matthias wollte sich nach 24 Jahren in den Ruhestand verabschieden.

27 Kandidaten bewarben sich um die Stelle - eine Frau setzte sich durch: Inge Bauer, Anfang 50, gelernte Hotelfachfrau, arbeitete zuletzt als Betriebsleiterin für ein Freizeitbad im bayrischen Herzogenaurach. Nach drei Monaten Einarbeitungszeit startete sie am 1.April in ihr neues Amt. Sie wollte, sagte sie damals, für die Kurgesellschaft - mit 160 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in Bad Schlema - einen Neustart wagen. Die seit Jahren stagnierenden Übernachtungszahlen sollten wieder nach oben gehen.

Nicht einmal sechs Monate später zeigt sich: Es war ein Neustart, der gründlich schief ging. Bauer musste den Hut nehmen. Wie die Kurgesellschaft in einer Erklärung Anfang des Monats mitteilte, war sie seit dem 19. August von ihren Aufgaben als Geschäftsführerin freigestellt. Einen Tag zuvor hatte dies der Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen.

Bürgermeister Jens Müller (Freie Wähler) gibt sich über die Abberufung zerknirscht: Man habe viel Zeit und Geld in das Bewerbungsverfahren investiert, trotzdem habe es nicht funktioniert. "Manchmal geht es eben schief. Man kann den Bewerbern nicht ins Innere schauen", sagt er. Die Kommune ist mit über 90Prozent die Hauptgesellschafterin, Müller selbst Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Über die genauen Gründe für die Entscheidung wurde in den vergangenen Tagen viel gerätselt, offiziell ist Stillschweigen vereinbart worden. Müller sagt nur: "Frau Bauer hat unsere Erwartungen nicht erfüllt." Dies habe sich über einen längeren Zeitraum angedeutet.

Hinter den Kulissen ist von einer großen Unzufriedenheit der Mitarbeiter die Rede. Unmut machte sich offenbar über Bauers Führungsstil breit. Am Ende, heißt es, sei sie mit Teilen der Belegschaft zerstritten gewesen. Zudem habe es ihr an Erfahrung für die Stelle gefehlt. Müller selbst will die Vorwürfe im Detail nicht kommentieren, sagt aber: Es habe Beschwerden von Mitarbeitern gegeben. "Um Schaden von der Kurgesellschaft abzuwenden, haben wir uns für die Abberufung entschieden. Dabei hat sich Frau Bauer kooperativ gezeigt."

Bauer selbst nimmt zu den Gründen ihrer Kündigung in einem längeren Schreiben an die "Freie Presse" Stellung. Darin heißt es: Der große Tanker Kurgesellschaft habe an Fahrt verloren. Es brauche schnellstmöglich ein klares Marketingkonzept für das "Actinon" und das Kurhotel. "Möglicherweise war hierbei meine Tempovorgabe etwas zu ambitioniert gewesen."

Weiter schreibt sie: "Diese Vorstellungen wurden offensichtlich vom Aufsichtsrat anders bewertet ... Dass es durch Veränderungen zu 'Krachen im Gebälk' kommt, war zu erwarten." Dass sie nun diskreditiert werde, liege auf der Hand.

Verschließt der Aufsichtsrat also womöglich die Augen vor notwendige Reformen? Müller will das so nicht stehen lassen: "Sie war top im Marketing und hatte gute Ideen, ja. Und natürlich muss die Kurgesellschaft wieder in Fahrt kommen, dessen sind wir uns alle bewusst", sagt er. "Aber sie hat die Leute leider nicht mitgenommen."

In der Kurgesellschaft hat nach Bauers Abgang derweil eine Interimsführung aus Hartmut Ullmann (technischer Leiter) und Claudia Küttner (Verwaltungsleiterin) das Zepter übernommen. Sie sollen die Geschicke bis Anfang 2017 bestimmen, dann ist eine langfristige Lösung in Sicht. "Wir haben eine Nachfolgerin gefunden", bestätigt Müller. Es sei eine Kandidatin, die es beim Bewerbungsverfahren 2015 bereits in die engere Auswahl geschafft hatte. Der Name ist noch geheim.