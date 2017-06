Erzgebirger radeln 48 Stunden nonstop für krebskranke Kinder

In der Region erkranken im Schnitt jährlich 35 Säuglinge an Krebs. Zwei Männer wollen jetzt 1000 Kilometer mit dem Rad durch Sachsen fahren, um ihnen zu helfen.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 16.06.2017



Zwönitz. Ungewöhnliche Rad-Aktionen haben Ronny Schürlein und Eric Meyer eigentlich immer schon geliebt. Etwa als beide Kumpels im Sommer 2014 beim Glocknerman-Ultraradmarathon antraten, einem Radrennen in Österreich, auf dem 17.000 Höhenmeter zu bewältigen sind. Oder als sie sich für 24 Stunden im Fitnessstudio von Schürlein in Zwönitz auf die Räder setzten und strampelten, was das Zeug hält, ohne Pause wohlgemerkt. "Wir machen schon ab und zu Verrücktes", sagt Schürlein dazu.

Doch was sich die beiden Männer jetzt ausgedacht haben, toppt alles. Schürlein (45) und Meyer (36) - der eine kommt aus Beierfeld, der andere aus Zwönitz - wollen heute am Rathaus in Zwönitz mit ihren Rennrädern zu einer mehr als 1000 Kilometer langen Tour quer durch Sachsen aufbrechen. Über Wolkenstein geht es Richtung Görlitz, nach Bad Muskau, Riesa, Schkeuditz, dann weiter Richtung Vogtland, an Plauen vorbei, über Klingenthal und zurück nach Zwönitz.

Das Besondere: Dafür geben sie sich selbst nur gut 48Stunden Zeit. Große Pausen und Schlaf sind nicht drin. Start ist um 8 Uhr. "Allein die Fahrtstrecke haben wir auf 40 Stunden kalkuliert", sagt Schürlein. Geplant ist, alle 300 Kilometer eine halbe Stunde Rast einzulegen. "Wir fahren quasi nonstop, packen nur kurz mal die Füße hoch." 10.000 Höhenmeter, haben sie berechnet, sind insgesamt zu überwinden. Zielpunkt ist der Einlauf der Zwönitztal-Radtour am Sonntag.

Für das Wochenende hoffen beide auf gutes Wetter. "Das Schlimmste wäre, wenn es regnet wie Hexe", sagt Meyer. Denn die Tour zu bewältigen, sei keine Frage der Kraft, sondern des Geistes. "Und der Regen würde auf die Stimmung drücken." Die Nahrung für die Extremtour und Ersatzteile, sollten die Räder unterwegs mal kaputt gehen, nehmen beide mit auf Reisen. Ein Begleitfahrzeug mit Team, das die Aktion überwacht, fährt alles hinterher.

Bleibt die Frage: Warum tut sich ein Mensch das an? Die Antwort: "Wir wollen Spaß mit etwas Vernünftigem verbinden", sagt Meyer. Mit der Radtour sammeln beide nämlich Spenden für den guten Zweck, genauer für den Elternverein krebskranker Kinder. Der unterstützt seit der Wende in ganz Südwestsachsen Familien, die ein Kind haben, das an Krebs erkrankt ist. Gut 100 Familien seien es derzeit, sagt Kathleen Theiling vom Verein. Jedes Jahr erkrankten in der Region im Schnitt 30 bis 35 Kinder an Krebs, darunter auch Säuglinge, die jüngsten erst zwei Monate alt.

"Wenn die Diagnose kommt, ist das für die Eltern ein Schock", berichtet Theiling aus ihrer Erfahrung. Viele seien noch in den ersten 14Tage danach wie paralysiert. Die Krebserkrankung - die Vielzahl der Fälle sind Leukämie oder Gehirntumore - bringe das Familiensystem völlig durcheinander. "Plötzlich muss alles umorganisiert werden, weil das Kind im Krankenhaus liegt." Etwa 30 Prozent der Fälle verliefen tödlich.

Der Verein versucht, Eltern nach der Diagnose zu unterstützen, finanziert etwa gemeinsame Familienaufenthalte. Ein Hospitzdienst begleitet die Familie bis zum Tod des Kindes - und darüber hinaus mit einer Trauerbegleitung. Für diese Arbeit ist der Elternverein auf Spendengelder angewiesen. Theiling sagt: "Die Spenden aus der Radtour sollen in unsere Betreuungsangebote fließen."

Schürlein und Meyer hoffen, dass ihre Sachsentour möglichst viele Menschen motiviert zu spenden. Ziel seien 2000 Euro. Schürlein: "Zu sehen, dass es anderen Menschen in frühen Jahren so schlecht geht, ist bedrückend." Auf das Schicksal der Kinder wolle man aufmerksam machen. Meyer ergänzt: "Viele Leute spenden an Weihnachten, aber danach braucht es auch Hilfe."

Wer die Aktion unterstützen will, kann für den Elternverein auf folgendes Konto spenden: Deutsche Bank Chemnitz, IBAN: DE 54 8707 0024 0112 8792 01. Verwendungszweck: Meyer-Schürlein-Sachsentour.