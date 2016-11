Historisches Bollwerk steht wieder stramm

Knapp eine halbe Million Euro hat Lößnitz für seine alte Mauer ausgegeben. Kaum eine Stadtbefestigung im Erzgebirge ist so alt und so gut erhalten.

Von Mario Ulbrich

erschienen am 15.11.2016



Lößnitz. 16 Jahre ist es jetzt her, dass Denkmalschützer durch Lößnitz liefen und nach den Resten der alten Stadtmauer suchten. 19 Teilstücke wurden gefunden, das längste 70 Meter lang, das kürzeste kaum einen Meter breit, viele von Einsturz bedroht. In der Regel wussten nur heimatgeschichtlich interessierte Lößnitzer, dass es sich bei den bis zu fünf Meter hohen Aufschichtungen aus verwitterten Feldsteinen um einen historischen Schatz handelt.

Nun hat sich das Bild gewandelt: Am Niedergraben wurden in den zurückliegenden Monaten drei Abschnitte mit insgesamt 100 Metern der alten Stadtbefestigung saniert. Die Mauer ist wieder standsicher und fällt durch frischen Mörtel statt wucherndes Unkraut ins Auge. "Die meisten Steine sind Originale aus der Zeit des Mauerbaus", sagt Robert Regener, der die Sanierung überwacht hat. "Nur wenn ein Stein allzu brüchig war, ist er ersetzt worden."

Rund 460.000 Euro hat die Stadt in die Mauersanierung investiert. 80 Prozent des Geldes kamen vom Bund und vom Land, 20 Prozent hat die Kommune übernommen. Bürgermeister Alexander Troll (CDU) sieht das alte Bollwerk als wichtigen Bestandteil der Altstadtsanierung, die seit Jahren vorangetrieben wird. Die Lößnitzer Innenstadt zählt heute zu den schönsten im Erzgebirge. "Die Mauer rundet unseren historischen Stadtkern ab, sie ist ein Alleinstellungsmerkmal", sagt Troll.

Daher soll die Restaurierung in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. Als nächstes auf der Liste: Der 13 Meter hohe Rösselturm, der ebenfalls im Bereich des Niedergrabens steht. Von einst drei Türmen ist er als einziger erhalten. Er findet sich auch im Lößnitzer Stadtwappen wieder. "Deshalb ist er für uns wichtig", sagt Bürgermeister Troll, schränkt aber ein: "Mal sehen, wie weit das Geld reicht." Eine Maßnahme wie etwa eine Schulsanierung werde man für ein Stück Stadtmauer nicht hintanstellen.

SPD-Stadtrat Andreas Voß hat sich für die Mauersanierung stark gemacht, hat gewettert und gedrängelt, wenn es scheinbar nicht voranging. Heute sagt er: "Die fertigen Stücke sehen top aus. Der Verfall wurde aufgehalten, nun müssen wir die Mauer aber auch gut vermarkten." Konkrete Ideen gibt es noch nicht. Der Bürgermeister kann sich vorstellen, dass das Bollwerk in künftige Stadtfeste mit einbezogen wird.

Für Lößnitz ist die Stadtmauer allemal mehr als nur Steine und Mörtel. Denkmalschützer datieren die ältesten Teile auf das 13. Jahrhundert, den Zeitpunkt ihrer Vollendung auf 1370. Die Mauer gilt als Beleg für die einstige Bedeutung von Lößnitz, das mit dem Salzhandel viel Geld verdiente und die Hauptstadt der Grafen von Schönburg war.