Männel: Gesundheit ist 2017 A und O

Vor genau einem Jahr hat die "Freie Presse" Promis aus der Region nach ihren Vorsätzen für 2016 befragt. Aues OB wünschte sich eine Fee, der Torwart des FCE Zeit für die Familie. Was ist daraus geworden?

Von Jürgen Freitag

erschienen am 02.01.2017



Aue/Schwarzenberg. Neues Jahr, neue Vorsätze. Pünktlich zum Jahreswechsel nehmen sich die meisten Leute wieder einiges vor. Weniger arbeiten, gesünderes Essen, mehr Sport - es ist traditionell die Zeit, sich von alten, unliebsamen Gewohnheiten zu trennen. Doch was mit großer Euphorie in Angriff genommen wird, ist nach Silvester oft schnell verpufft.

Anfang 2016 hatte die "Freie Presse" bekannte Persönlichkeiten aus dem Altkreis Aue-Schwarzenberg nach ihren guten Vorsätzen und Wünschen befragt. Jetzt wollen wir wissen: Was ist daraus geworden? Und was steht 2017 an?

EHV-Manager Rüdiger Jurke ist kein Freund großer Vorsätze. Für 2016 hatte er dennoch einen Wunsch: eine große Tüte Gesundheit. "Das hat auch geklappt, ich war keinen Tag krank", sagt er. Auch beruflich sei es mit dem Handball-Zweitligist nach einer "kleinen Delle im Sommer und im Herbst" rund gelaufen. Fürs nächste Jahr plant Jurke, mehr auf sich selbst zu achten. "Gut wäre weniger Stress und wenn ich zwei, drei Kilo verlieren würde", sagt er und lacht.

Heidrun Ballmann, Geschäftsführerin der Kliniken Erlabrunn, hatte sich Großes vorgenommen. Im Juli wollte sie gemeinsam mit ihrem Enkel den Zermatt-Marathon laufen, 42 Kilometer durch die Schweizer Berglandschaft - und ja, sie hat es getan. "Das kann man nicht beschreiben", erzählt sie heute. "Es war ein absolutes Glücksgefühl." Auch wenn Tage nach dem Rennen noch ihre Beine gebrannt hätten. 2017 will sie wieder einen Marathon laufen, wann und wo steht noch nicht fest. "Mit etwas Training", sagt sie, "kann das jeder." Karikaturist Ralf Alex Fichtner hat seinen guten Vorsatz erfüllt: Dieses Jahr wollte der freischaffende Schwarzenberger Künstler mit einem Autorenkollegen ein neues Buchprojekt verwirklichen. Herausgekommen ist das Kinderbuch "Hops, der Schops im Märchenwald". Eine Gute-Nacht-Geschichte, für die er 40 Zeichnungen anfertigte und in die er gut ein Jahr an Arbeit investierte. "Wenn so etwas fertig ist, freut man sich einfach nur." 2016 sei für ihn ein gutes Jahr gewesen. "Ich hoffe, es geht so weiter." Neue Vorsätze will er sich nicht nehmen. "Eigentlich bin ich sowieso nicht der Typ dafür."

Aues OB Heinrich Kohl (CDU) wünschte sich 2016 angesichts der vielen Vorhaben, die die Stadt plante, eine gute Fee. Drei Wünsche sollte sie erfüllen: ein schnelles Vorankommen beim geplanten FCE-Nachwuchsleistungszentrum am Bahnhof, den Aufstieg der Veilchen und den Weltkulturerbe-Titel für das Erzgebirge als Industriekulturlandschaft. Bis auf letzteres hat es geklappt. Kohl dazu: "Zwei von drei Wünschen, das ist doch nicht schlecht. Für 2017 wäre es schön, wenn wir die Chance hinsichtlich der Einheitsstadt Silberberg nicht ungenutzt verstreichen lassen." Ein großer Wunsch sei auch, dass alle ein respektvolles Miteinander pflegen.

Ex-Vogelbeerkönigin Heike Siegel hatte fürs vergangene Jahr einen einfachen Vorsatz: "Ich will so bleiben, wie ich bin", sagt sie. Das hat Siegel auch geschafft - und dennoch ein aufregendes Jahr hinter sich: Denn beim "Vugelbeerfast" 2016 musste sie ihre Krone abgeben. "Ich habe ganz, ganz viele Emotionen erlebt", sagt sie. Kein Wunder, endete doch ein Lebensabschnitt - wenngleich sie natürlich auf Lebenszeit die 20. Vugelbeerkönigin bleibt. Ihr Projekt "Heikes erzgebirgische Stubenmusik" hat sich derweil anders entwickelt, als gedacht: "Wir stehen nicht zu zweit auf der Bühne, sondern mittlerweile als Trio", sagt sie. "Ich habe zwei Musiker gefunden, mit denen ich sehr gut harmoniere." Das Projekt soll auch dieses Jahr fortgesetzt werden. FCE-Torwart Martin Männel hatte vor zwölf Monaten einen geheimen Herzenswunsch. Jetzt verrät er: "Der Wunsch war der sofortige Wiederaufstieg in die zweite Bundesliga." Mit dem Vorsatz, sich 2016 mehr Zeit für die Familie zu nehmen, habe es hingegen nicht geklappt. "Aber zumindest das Abschalten in der Freizeit hat Fortschritte gemacht." Nach langer Krankheit hat Männel für 2017 vor allem einen Wunsch: "Natürlich ist die Gesundheit das A und O."

Helge Leonhardt, Präsident des FC Erzgebirge Aue, wollte 2016 hart arbeiten und "das Profiteam des FCE festigen". Was ist daraus geworden? "Unterm Strich zählt einzig und allein der Erfolg. Mit dem Wiederaufstieg in die zweite Bundesliga sind natürlich auch die Anforderungen gestiegen", sagt er. Die Ergebnisse könnten noch nicht befriedigen. Daran gilt es, konsequent zu arbeiten. "Wir werden alles daran setzen, dass wir in dieser Liga bleiben." (mit klin)