Montanregion: Für Bewerber gibt es Verlust und Gewinn

Kulturlandschaften statt Einzelobjekte weist der überarbeitete Unesco-Welterbeantrag aus. In Aue sorgt der für Unmut.

Von Heike Mann

erschienen am 06.12.2016



Aue/Schwarzenberg. Schloss Schwarzenberg ist nicht mehr Bestandteil des Unesco-Welterbeantrags. Für Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer (CDU) "nicht so die schlimme Nachricht". Vielmehr freue man sich in Schwarzenberg, dass mit der Bergbaulandschaft Rother Berg auch der Herrenhof Erla in der Liste ist. "Der ist nur fünf Minuten vom Schloss entfernt. Wenn Touristen dort sind, schauen sie sicher auch im Schloss vorbei", so die Logik der Stadtchefin.

Der überarbeitete Entwurf konzentriert sich auf den Erzbergbau. Für Bad Schlema positiv als auch negativ. Die unter "Bergbaulandschaft Bad Schlema" geführte Felsformation Roter Kamm ist nur noch assoziierter Bestandteil, also möglicher Erweiterungsvorschlag. "Das ist für uns kein großer Verlust, wichtiger ist, dass der Vorschlag Schachtkomplex 371 um 'mit Haldenlandschaft' ergänzt wurde", sagt Bad Schlemas Bürgermeister Jens Müller (Freie Wähler). Das war vorher nicht der Fall. "Das ist ein guter Ersatz für den Roten Kamm." Die Haldenlandschaft stehe exemplarisch für den Uranbergbergbau - "so umfassend wie hier hat es den nirgendwo sonst gegeben". Das könnte laut Expertenmeinung bei der Bewerbung das Zünglein an der Waage sein.

"Man kann sich über den neuen Entwurf ärgern, das nützt uns aber nichts", sagt Aues Oberbürgermeister Heinrich Kohl (CDU). Vielmehr will man mit "argumentativen Nachbesserungen" dafür sorgen, dass der Schneeberger Floßgraben (gemeinsam mit Bad Schlema und Zschorlau) wieder in die Liste kommt. "Wichtig ist, dass der Antrag fürs Erzgebirge insgesamt durchgeht. Nicht, dass man Recht behält."

Die Fundgrube St. Anna am Freudenstein und das Blaufarbenwerk in Albernau waren und sind Welterbe-Bestandteile. Die Gemeinde Zschorlau hatte diese vorgeschlagen. "Wir hatten gar nichts anderes", liefert der stellvertretende Bürgermeister Mike Schwarz die Begründung. Für ihn seien aber nicht die einzelnen Objekte entscheidend. "Es geht um die gesamte Region, denn wer würde schon allein wegen Zschorlau hier Urlaub machen?" Für ihn ist die Bewerbung auch eine Verpflichtung: "Wer drin bleiben will, muss Mindestanforderungen erfüllen." Die schon mehrere Jahre andauernde Auseinandersetzung mit dem Thema habe den Blick geschärft auf das, was noch im Argen liegt und wie man mit baulichem Erbe umgeht.

Die Papiermühle in Niederzwönitz ist ebenfalls als assoziierter Bestandteil eingestuft worden. Bürgermeister Wolfgang Triebert (CDU) nimmt es gelassen: "Uns war klar, dass es uns als Erste treffen würde, wenn der Rotstift angesetzt wird." Zwönitz hofft, vom Welterbe-Marketing profitieren zu können.

Kulturlandschaften statt Einzelobjekte, Konzentration auf den Erzbergbau und Hervorhebung von Alleinstellungsmerkmalen, das sind laut Matthias Lißke, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Erzgebirge, die Kriterien für die Überarbeitung des Antrags gewesen. In einigen Fällen wurden Bestandteile zusammengefasst, für Schneeberg gab es beispielsweise bisher neun Bestandteile, die wurden jetzt zur Bergbaulandschaft Schneeberg-Neustädtel vereint. Für Lißke haben insbesondere Marienberg, Annaberg, Schneeberg und Freiberg mit ihrer jeweils vom Erzbergbau geprägten Altstadt die höchste Werbewirksamkeit für den Antrag.

Dem Verein Montanregion Erzgebirge gehören 35 Städte und Gemeinden sowie drei Landkreise an. An dem Antrag wird seit 2008 gearbeitet. Laut Lißke wurden seitdem 1,3 Millionen Euro in das Projekt investiert, ein großer Teil davon floss in Werbung und Vermarktung.