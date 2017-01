Patient Zubringer: Was ein Doktor rät

Die Unfallserie an einer Kreuzung bei Schneeberg hält weiter an. Ein Arzt aus Zschorlau meint, die Gründe zu kennen - und hat ein einfaches Rezept.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 12.01.2017



Schneeberg. Seit Monaten ist es eines der heiß diskutierten Themen in der Region: die Serie an Kollisionen auf dem neuen Autobahnzubringer Schneeberg. Im Kreuzungsbereich mit der Bundesstraße 93 auf der Weißbacher Kuppe hat es laut Polizei seit Öffnung der Trasse 15 Unfälle gegeben, zuletzt gestern.

Erklärte das Straßenbauamt zunächst, eine gewisse Unfallhäufung sei bei Neubauten normal, arbeiten die Planer inzwischen daran, den Brennpunkt zu entschärfen. So war zum Beispiel die Spuraufteilung der Bundesstraße verändert worden.

Die "Freie Presse" erreichten zu dem Thema mehrere Leserbriefe und Anrufe. Auch Gert Brandt aus Zschorlau hat sich in einem Schreiben an die Redaktion gewandt. Der Arzt, der in Auerbach arbeitet, fährt ab und zu an der Kreuzung vorbei. Dass die Unfallserie bis heute anhält, ärgert ihn. Er spricht von einer "katastrophalen Fehlplanung" und verlangt Aufklärung. Dabei sei die Lösung simpel, behauptet er. Vier Punkte, die ihn stören - und was die Planer dazu sagen.

Punkt 1: Die Bundesstraße 93 aus Richtung Weißbach ist mit Eröffnung des Zubringers zur Nebenstraße herabgestuft worden. Laut Brandt ein landesweites Unikum. Fakt ist: Mit dem Neubau der Trasse haben sich die Wege auf der Weißbacher Kuppe verändert. Die Bundesstraße 93 führt nun geradeaus auf den neuen Autobahnzubringer. Wer nach Weißbach will, muss abbiegen. Die Neuregelung erklärt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit der "prognostizierten Verkehrsentwicklung". Zwar nutzten viele Autofahrer den Knotenpunkt noch, um auf der Bundesstraße zu bleiben. In Zukunft, glauben die Planer, werde der Hauptverkehr aber über den Zubringer rollen.

Kritik, dass die neue Verkehrsführung Autofahrer womöglich verwirrt, haben die Planer schon bei einer Verkehrsschau im November zurückgewiesen: Schließlich sei der Kreuzungsbereich nicht neu, sondern Monate vor Eröffnung der Trasse fertig gewesen. Punkt 2: Der Verkehr auf der B93 bergaufwärts aus Richtung Weißbach werde durch die neue Kreuzung ausgebremst. Das sei bei Schneefall im Winter eine Gefahr, sagt Brandt. Viele Autofahrer fürchten es: Wenn an dem Berg die Lastwagen liegenbleiben, weil im Schnee die Reifen durchdrehen. Das Straßenbauamt sagt: Der Verkehr werde in keiner Weise ausgebremst. Im Winter müssten sich aber auch die Autofahrer der Witterung anpassen, so Sprecherin Nicole Wernicke.

Anders sieht es womöglich aus, sollte aufgrund der Unfälle an der Kreuzung eine Ampel aufgestellt werden. Diese Idee hatten die Planer ins Spiel gebracht, wenn sich die Probleme nicht lösen lassen.

Punkt 3: Im Gegensatz zur Kreuzung in Schneeberg lobt Brandt die Einfädelungsstelle des Becherweges in Aue in die Bundesstraße 101. Durch die Unterführung sei der Verkehrsfluss ungebremst, Unfälle selten. Eine mögliche Alternative? Laut Straßenbauamt sind Verkehrsbelegung und Topografie bei dem Knotenpunkt in Aue völlig anders. Beide seien deshalb nicht so einfach vergleichbar. "Für den Knotenpunkt bei Schneeberg wurde die aufgrund der örtlichen Gegebenheiten günstigste Lösung gewählt", sagt Wernicke. Es habe ein umfängliches Planfeststellungsverfahren gegeben.

Zumindest der Stadtrat von Schneeberg hatte aber schon im Jahr 2015 gefordert, einen Kreisverkehr zu bauen. Man befürchte, hieß es damals, dass die neue Verbindung nicht leistungsfähig sei.

Punkt 4: Wie viele Leute behauptet auch Brandt, dass der Kreisel die bessere, weil sichere Lösung sei. Sein Rezept: ein Neubau. Es ist die wohl häufigste Forderung in der Debatte um den Zubringer: der Bau eines Kreisverkehrs. Der Städtebund Silberberg fordert ihn, mehrere Landtagsabgeordnete sind dafür. Doch das Straßenbauamt ist dagegen. Warum? Ein Kreisverkehr, heißt es, sei im Zuge der Planfeststellung geprüft, aber verworfen worden, weil er den Verkehr vom Zubringer zu stark behindere. "Da er die unterschiedlichen Verkehrsbelegungen der einzelnen Äste nur schlecht abwickeln kann", erklärt Wernicke. Gegen den Bau spricht laut Planern auch die starke Neigung des Kreuzungsbereichs.

Bis Ende Januar wolle man die Wirksamkeit der bisher ergriffenen Maßnahmen nun überprüfen, dann gegebenenfalls weitere Schritte einleiten, heißt es. Eine neue Verkehrsschau ist vorerst nicht geplant.