Regenbogenfamilie fühlt sich im Spaßbad diskriminiert

Homosexuelle Pärchen berichten, dass sie und ihre Kinder im Aqua Marien keine Familienkarten erhalten hätten. Nur ein Einzelfall im Erzgebirge?

Von Christoph Pengel

Marienberg/Eibenstock. Wer die Facebook-Seite des Marienberger Erlebnisbads Aqua Marien aufruft, findet überwiegend positive Kommentare von Gästen: "Wie immer sehr schön und entspannend", schreibt eine Nutzerin. "Einfach das schönste Schwimmbad. Ich kenne kein besseres", sagt eine andere. Das Personal: freundlich. Die Einrichtung: sauber. Das Wellenbecken: supercool.

Um so überraschender sind die Einträge, die am 13. und 14. Oktober gepostet wurden. Da berichtet eine junge Frau: "Regenbogenfamilien sind nach den gestrigen Erfahrungen keine Familien. Die erste Einrichtung, in der mir dies passiert ist." Und ihre Freundin fügt hinzu: "Diskriminierend und absolut nicht mehr zeitgemäß."

Was war da los? Vorweg: Regenbogenfamilien, das sind Familien wie die von Christin Schulz, die mit ihrem Sohn Piet Leon und ihrer Freundin Victoria Loos zusammen in Chemnitz lebt. Laut einer Definition des Lesben- und Schwulenverbands bezeichnet der Begriff eine Familie von Eltern und Kindern, bei der mindestens ein Elternteil homosexuell ist. So verstehen sich die drei Chemnitzer. Und so versteht sich auch die befreundete Familie, mit der sie am 13. Oktober im Aqua Marien waren. Sie haben später die Facebook-Einträge verfasst.

An der Kasse ist laut Christin Schulz Folgendes passiert: Als sie eine Familienkarte kaufen wollten, sagte ihnen eine Mitarbeiterin, der Rabatt sei nur für die klassische Konstellation Mutter-Vater-Kind vorgesehen. Christin Schulz und ihre Freundin antworteten, dass sie doch zusammenwohnen und das Geschlecht keine Rolle spielen dürfte. Weil die Kassiererin einen Beleg sehen wollte, zückten die beiden schließlich ihre Personalausweise, erhielten aber - trotz gleicher Adresse - keine Familienkarte. Die Begründung: Das lohnt sich erst ab zwei Kindern. Doch auch die befreundete Regenbogenfamilie, mit zwei Kindern, durfte keine Familienkarte lösen. "Wir fühlten uns bloßgestellt", sagt Christin Schulz. Schwimmen sind sie dennoch gegangen. Vorher habe Schulz beobachtet, dass "normale" Familien ihre Ausweise nicht zeigen mussten. Auf ihre Facebook-Einträge hat das Bad bislang nicht geantwortet.

Laut den Stadtwerken Marienberg lässt sich nicht rekonstruieren, wer zu dieser Zeit an der Kasse saß. Stadtwerke-Sprecher Stephan Baier schreibt: "Der Vorfall, sofern er sich tatsächlich so ereignet hat, ist selbstverständlich sehr bedauernswert." Im Aqua Marien hätten Vorbehalte gegenüber "sexueller Identität und Geschlecht keinen Platz". Bei Stichproben müssten auch heterosexuelle Familien ihre Ausweise zeigen. Sollten die Vorwürfe von Christin Schulz zutreffen, geht Stephan Baier von einem Einzelfall aus.

Weitere Einträge auf der Facebook-Seite des Aqua Marien lassen jedoch darauf schließen, dass eine andere Regenbogenfamilie bereits im Juli an der gleichen Hürde scheiterte. Auch Christin Schulz sagt, es sei nicht das erste Mal gewesen: "Vor drei Jahren wurden wir hier schon einmal abgespeist. In anderen Bädern war das nie ein Problem."

Baier sagt, das "Missverständnis" wäre sofort lösbar gewesen, wenn sich die Mütter an die Badleitung gewandt hätten. Nun will er der Familie im Nachhinein ein persönliches Gespräch anbieten. Auch mit den Angestellten des Aqua Marien soll noch einmal geredet werden, um sie für das Thema zu sensibilisieren.