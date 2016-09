Regisseurin von preisgekrÃ¶ntem Film kommt nach Aue

Regisseurin von preisgekröntem Film kommt nach Aue

Ulrich Jacobi vom Kino Nickel Odeon holt sich Macherin von "24 Wochen" zur Vorpremiere

erschienen am 09.09.2016



Aue. Er war der einzige deutsche Film, der dieses Jahr auf der Berlinale gezeigt wurde. Und beim Filmkunstfest in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise wurde er mit dem NDR-Regiepreis, dem Förderpreis der Defa-Stiftung und dem Publikumspreis ausgezeichnet. Die Rede ist von "24 Wochen" - einem Streifen, der am 22. September bundesweit in den Kinos startet. Am 17. September ist Regisseurin Anne Zohra Berrached für eine Vorpremiere in Aue zu Gast. Redakteurin Susanne Kiwitter hat mit dem Gastgeber, Ulrich Jacobi, über diesen Film, über die globalen Gründe für den Besucherschwund in diesem Jahr und die nächsten Programmhöhepunkte in Aue gesprochen.

"Freie Presse": Herr Jacobi, die Macherin von "24 Wochen" in einer Stadt wie Aue - wie kam es dazu?

Ulrich Jacobi: Ich habe "24 Wochen" auf der Berlinale gesehen und war komplett begeistert. Normalerweise werden kleinere Häuser bei einer Kinotournee von den Filmverleihern nicht berücksichtigt. Ich habe es trotzdem bei der Firma Neue Visionen versucht und hatte Erfolg. Das ist nicht selbstverständlich und deshalb für uns etwas ganz Besonderes. Immerhin reihen wir uns mit Aue hinter den Stationen Leipzig und Weimar und vor jenen in Hannover und Merseburg ein.

Worum geht es im Film?

"24 Wochen" erzählt die Geschichte der Kabarettistin Astrid, die im sechsten Schwangerschaftsmonat erfährt, dass ihr Kind schwer krank ist. Sie muss eine Entscheidung treffen, die ihr niemand abnehmen kann. Die Dialoge sind so authentisch, wie ich es von einem deutschen Film nicht erwartet hätte. Der Film berührt und macht betroffen im positiven Sinne. Und dabei bleibt kein Auge trocken.

Wie läuft der 17. September im Kino konkret ab?

Wir zeigen den Film 13 Uhr als Sondervorstellung, anschließend steht Regisseurin Anne Zohra Berrached für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.

Als Sie im November vergangenen Jahres als neuer Kinobetreiber in Aue angetreten sind, kündigten Sie weitere ergänzende Programmpunkte an, zum Beispiel Opern-Live-Übertragungen aus dem Londoner Royal Opera House. Wann flimmert die erste über eine Auer Leinwand?

Wir starten am 26. September mit "Norma" von Bellini. Bis Juni 2017 folgen elf weitere, darunter Mozarts "Così fan tutte", Puccinis "Madame Butterfly" oder "Otello" von Giuseppe Verdi.

Und wie sieht es mit dem Kunstfilm aus?

Unser Lichtspielprogramm läuft im vierzehntägigen Rhythmus, jeweils montags 17.30 und 20 Uhr. Es wird aber noch nicht so gut angenommen.

Was heißt das konkret?

Wenn es gut läuft, sind es 20 bis 30 Zuschauer pro Filmvorführung, manchmal nur 15.

2015 rechneten Sie insgesamt mit 60.000 Besuchern. Hat sich diese Prognose bestätigt?

Ja, aber da habe ich ja nicht so viel dazu beitragen können.

Und wie läuft das aktuelle Jahr?

2016 wird nicht als herausragendes Kinojahr in die Geschichte eingehen. Wir rechnen mit 20 Prozent weniger Besuchern als 2015. Und das liegt nicht nur an der Fußball-Europameisterschaft.

Woran dann?

An den Filmen, die den Geschmack des Publikums nicht immer getroffen haben. Technisch und schauspielerisch sind sie meist grandios. Das Problem sind die Geschichten.

Inwiefern?

"Ben-Hur", "Alice im Wunderland", die Marvel-Filme: Es fehlt in Hollywood der Mut zu Neuem. "Ice Age" Nummer fünf ist nicht mehr so erfolgreich wie die Nummer eins.

Sie sind also nicht zufrieden mit Ihrem ersten Jahr ...

Das ist kein hausgemachtes Problem, sondern das geht jedem Kollegen so. Außerdem steuern wir auch mit "Tschick" oder "Findet Dori" auf einen interessanten Kinoherbst zu. Was den Standort betrifft, so bin ich sehr zufrieden. Wir haben beispielsweise das Foyer renovieren und die Kinosäle samt Mobiliar reinigen lassen.

Und die Außenhülle? 2015 sagten sie, der Eigentümer, die Nickelhütte, habe zugesagt, diese im Frühjahr 2016 sanieren zu lassen?

Das kommt, das wurde mir zugesichert. Aber das kann ich zeitlich nicht beeinflussen.

Filmpremiere in Aue: Regisseurin Anne Zohra Berrached präsentiert "24 Wochen" am 17. September, 13 Uhr im Nickel Odeon. Bundesweiter Kinostart ist am 22. September.