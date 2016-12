Siemens erweitert Werk in Zwönitz

In der Bergstadt fertigt der Weltkonzern wichtige Bauteile für Trafos. Dank der Energiewende ein boomendes Geschäft. Deshalb braucht die Fertigung mehr Platz.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 06.12.2016



Zwönitz. Wenn Heiko Naumann anderen Unternehmern davon berichtet, dass Siemens in Zwönitz Isolierteile für Transformatoren baut, erntet er häufig nur ungläubiges Staunen. "Denn wer würde eine solche Technologie schon im Erzgebirge vermuten", sagt er.

Naumann ist Geschäftsführer der Konzerntochter Siemens Insulation Center. Im Jahr 2007 mit der Firma Krempel als Drei-Mann-Unternehmen in der alten Bergstadt gegründet, übernahm der Technologiekonzerns 2011 alle Anteile. Heute arbeiten am Standort mehr als 60 Mitarbeiter für Siemens - Tendenz steigend.

Die Firma ist in der Nische erfolgreich, fertigt Zellulose-Formteile. Das sind Bauteile aus mehreren Lagen feuchtem Papier, sogenanntem Nassstoff. Diese kommen zur Isolation in Öl-Transformatoren zum Einsatz. "Ohne sie würde es einen Kurzschluss geben", sagt Naumann. Es sind hochsensible Bauteile, von deren Qualität auch die Lebensdauer eines Trafos abhängt. Winkelringe, Kappensegmente und U-Kanäle werden von den Mitarbeitern vor Ort zurechtgeschnitten, in Form gepresst und schließlich in einem Ofen getrocknet.

Auch dank der Energiewende brummt das Geschäft. "Wir sind einer der Marktführer. Weil immer mehr Energie verlustärmer übertragen werden muss, braucht es mehr Gleichstrom-Trafos", so Naumann. Und je mehr Anlagen errichtet werden, desto mehr Isolierteile kann das Werk an den Mann bringen. Derzeit sind es jährlich etwa 80.000Teile, die man von Zwönitz aus in die ganze Welt liefert.

Und in Zukunft könnten es noch deutlich mehr werden, denn jetzt hat die Konzerntochter eine neue Fertigungshalle samt Bürotrakt in Betrieb genommen. Der Erweiterungsbau an der Werner-von-Siemens-Straße schafft 1500 Quadratmeter zusätzliche Produktionsfläche. Drei Millionen Euro wurden investiert; Spatenstich war im Frühjahr dieses Jahres.

In dem Neubau ist künftig die Qualitätssicherung untergebracht. Hier werden Maße und Radien der Isolierteile überprüft und die Ware verpackt. Außerdem finden in der Halle zwei neue Wasserstrahlschneide-Anlagen Platz, die das Produktspektrum erweitern und den Zuschnitt automatisieren sollen. Mit der Investition hofft das Unternehmen, die Qualitätsführerschaft in der Isolierteile-Produktion langfristig zu sichern.

Dass Siemens dabei Zwönitz die Treue hält, hat vor allem zwei Gründe. Erstens gebe es im Erzgebirge viele Holz-Fachkräfte, sagt Naumann. Und genau die seien bei der Firma gefragt. Zweitens werde der Nassstoff, ein leicht verderbliches und frostempfindliches Material, ganz in der Nähe produziert, nämlich in Thalheim. "So können wir es flexibel nachordern."

Mit dem Neubau und den zu erwartenden Neueinstellungen dürfte Siemens schon bald in die Riege der größten Arbeitgeber in Zwönitz aufrücken - für die Stadt eine gute Nachricht. Bürgermeister Wolfgang Triebert (CDU) lobt die Firma denn auch für ihre "rasante Entwicklung". Angesichts des Fachkräftemangels in der Region sei das eine starke Leistung. "Als Stadt versprechen wir uns natürlich davon, dass viele Leute vor Ort wohnen."