Tagesbrüche: Was ist unter Schneeberg los?

Der Bergbau vergangener Jahrhunderte hat seine Spuren hinterlassen. Bis heute kämpfen Bergleute im Stadtgebiet mit den negativen Folgen. Manche Einsenkung fördert aber wahre Schätze zu Tage.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 21.01.2017



Schneeberg. Immer wieder tut sich unter Schneeberg die Erde auf. So wie zuletzt am Kulturzentrum "Goldne Sonne". Zunächst war nur eine kleine Delle am Rondell in der Sonnengasse bemerkt und gemeldet worden. Später zeigte sich: Die Senke ist Folge eines Schachts, der unterirdisch verläuft und dem mittelalterlichen Bergbau zuzuordnen ist. 18 Meter geht es hinab in die Tiefe; inzwischen läuft die Sicherung.

So wie an der "Goldnen Sonne" sind Experten derzeit an mehreren Stellen im Einsatz, erkunden Tagesbrüche, Hohlräume und Einsenkungen. Stellt sich die Frage: Was ist los im Berg? Bei einer Gesprächsrunde am Donnerstag, zu der die Stadt ins Kulturzentrum geladen hatte, versuchten sich Vertreter des Bergbausanierers Wismut und des Sächsischen Oberbergamtes an einer Antwort. Stadtchef Ingo Seifert (Freie Wähler/Bika) sagte, es gebe viele Gerüchte, wie schlimm es bestellt ist. "Was wird getan, dass Schneeberg nicht irgendwann im Tal liegt?" Die Kurzantwort: eine Menge.

Eines der wichtigsten und teuersten Vorhaben ist die Sanierung am Kirchplatz. Das Gebirge dort ist nach jahrhundertelangem Bergbau durchlöchert, teilweise reichen die Gruben bis dicht unter die Häuserkeller. "Manchmal stehen wir fast in der Wohnstube", sagte Michael Kühn vom Oberbergamt. Bereits seit 2007 sichert die Wismut die Hohlräume - ein Abschluss der Arbeiten ist nicht in Sicht.

Als wichtiges Vorhaben bezeichnete Kühn auch die Erkundung auf Höhe der Fundgrube Wolfgangmaßen. Bei den Bauarbeiten für eine zweite Kasernen-Zufahrt war ein alter Gang unter der Bundesstraße 169 entdeckt worden. Brisant: Durch die Baustelle läuft Schneebergs Hauptwasserleitung. Kühn: "Die Stahlleitung hält das aber aus."

Ein weiteres Großprojekt der Wismut ist die Sanierung des Markus-Semmler-Stollens im Bereich zwischen Fundgrube Weißer Hirsch und Wolfgangmaßen. Der Stollen - eine Art Abwasserrohr - sei an einigen Stellen eingebrochen, sagte Manfred Speer von der Wismut. Mehr als fünf Kilometer gilt es bis 2021 in Schuss zu bringen. Die Kosten: rund 7,5 Millionen Euro.

Weitere Sicherungsarbeiten laufen derzeit an der Neustädtler Straße, der Gleesbergstraße, der Robert-Schumann-Straße, am Schlachthofweg und im Bereich des Junge St. Catharina Stollen in Lindenau.

Dabei stoßen die Bergleute immer wieder auf unbekanntes Terrain. "Es heißt, wir hätten alle Risse und kennen alle Löcher", sagt Kühn. "Dem ist nicht so." Etwa 200Erzgänge seien bekannt.

So kommt es vor, dass die Experten ab und an wahre Schätze freilegen. Bei Arbeit an der "Goldnen Sonne" fand sich kürzlich in mehreren Metern Tiefe eine einmännische Haspel, mit der früher Kübel aus dem Schacht gezogen wurden. Kühn schätzt, dass sie gut 200 bis 300 Jahre alt ist. Bis Ende des Monats soll sie geborgen und von Archäologen untersucht werden.

Bei einer Baustelle an der Stadtgrenze, am Schneeberger Weg in Bad Schlema, stießen Bergleute zudem auf ein altes Kehrrad, eine Bauform eines Wasserrads. Laut Kühn könnte es mit 500Jahren das älteste seiner Art in Sachsen sein. Vermutlich sei es einst bei einem Hochwasser verschüttet worden. Näheres müssen Untersuchungen zeigen.