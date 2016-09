Unheimliche Unfallserie auf neuem Zubringer

An einer Kreuzung des Autobahnzubringers Schneeberg kracht es immer wieder - die Folge einer Fehlplanung?

Von Jürgen Freitag

erschienen am 27.09.2016



Schneeberg. Das eine Auto steht auf der Straße, die Front völlig demoliert. Das andere liegt mehrere Meter weiter im Graben. Überall Trümmerteile verstreut. Am Wochenende hat sich auf dem neuen Autobahnzubringer Schneeberg ein schwerer Unfall mit mehreren Verletzten ereignet - wieder einmal. Denn seit Öffnung der Trasse Ende Juli hat es bereits öfters gekracht.

Vor allem der Kreuzungsbereich mit der Bundesstraße 93 auf der Weißbacher Kuppe scheint sich dabei als Gefahrenstelle zu etablieren. Auch der jüngste Unfall ereignete sich dort. Eine Frau, die aus Langenweißbach unterwegs war, hatte versucht, nach links auf die B93 Richtung Schneeberg abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision.

Laut Polizei haben sich an dem Knotenpunkt bisher acht Verkehrsunfälle ereignet, davon sechs unter Missachtung der Vorfahrt. Insgesamt wurden dabei sechs Personen schwer und eine Person leicht verletzt. "Eine Unfallauffälligkeit wurde registriert", sagt Sprecher Rafael Scholz, es handle sich aber noch nicht um einen sogenannten Unfallschwerpunkt. Dennoch beobachtet die Unfallkommission des Landkreises die Kreuzung bereits. Jüngst wurden gelbe Blinklichter montiert, die Autofahrer für die Gefahrenstelle sensibilisieren sollen.

Der Schneeberger Bürgermeister Ingo Seifert (Freie Wähler) will es bei Blinklichtern nicht belassen. Er nimmt den neusten Unfall zum Anlass, um noch einmal für den Bau eines Kreisverkehrs zu werben. Schon 2015 hatte das der Schneeberger Stadtrat fraktionsübergreifend gefordert. Man befürchtete, hieß es damals, dass die neue Verbindung nicht leistungsfähig sei. Auch Nachbarkommunen wie Kirchberg hatten Bauchschmerzen. "Wir haben die Probleme prophezeit", sagt Seifert. Für einen Kreisel spreche auch, dass sich so später das Gewerbegebiet anbinden lasse.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr als Bauherr weist jede Kritik zurück. Dass bei Neubauten in erster Zeit gehäuft Unfälle passieren, sei häufiger festzustellen, sagt Sprecherin Isabel Siebert. Ein Kreisel sei geprüft, aber verworfen worden, weil er den Verkehr vom Zubringer zu stark behindere. Sollten weitere Unfälle passieren, würden Maßnahmen geprüft. Bauliche Veränderungen seien jedoch nicht erforderlich.

Zum Einsatz könnte an der Kreuzung etwa eine Ampelanlage kommen. Doch gerade die, warnt Bürgermeister Seifert, sei eben keine Lösung. "So würde es bei Schneefall nur zu Problemen beim Anfahren am Weißbacher Berg kommen."