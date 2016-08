Was ein Polizist kÃ¶nnen muss: Warten

Was ein Polizist können muss: Warten

Ein Großeinsatz der Polizei ist spektakulär, dem einzelnen Mitglied einer Hundertschaft verlangt er Geduld und Gehorsam ab. Das haben Schneeberger Polizeischüler diese Woche bei der Suche nach zwei Vermissten gelernt. War der Einsatz echt?

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 26.08.2016



Schneeberg. Mittwochvormittag, 10 Uhr an der Grubenstraße nahe Poetenweg in Bad Schlema: Knapp hundert Einsatzpolizisten stehen am Straßenrand, jeder mit einem Stock in der Hand. "Da durch?", ruft eine junge Frau. Jenseits der geteerten Straße ist Wald, im Wald dichtes Unterholz.

Angst um die Frisur oder vor Kratzern im Gesicht ist hier fehl am Platz. "Auseinanderziehen!" "Nach rechts entwickeln!" Hundertschaftführer Mario Eigler gibt Anweisungen. Der Abstand zwischen den Männern und Frauen: fünf Meter. Los geht's. Meter für Meter arbeitet sich die Kette durchs Gestrüpp. Immer wieder heißt es warten, neu ausrichten und dabei das Ziel nicht aus den Augen verlieren: zwei vermisste Senioren finden.

Am 1. September 2015 war der erste Polizeifachschullehrgang auf dem ehemaligen Kasernenareal in Schneeberg gestartet. 95 Schüler drücken dort seither die Polizeischulbank, was in erster Linie Paragrafenbüffeln heißt. Als 87 von ihnen am Mittwochfrüh, sieben Uhr, vor ihrem Schulleiter, Polizeihauptkommissar Andreas Weise, auf dem Hof antraten, ahnten sie nicht, welche Wendung der Tag eine halbe Stunde später nehmen sollte.

Die vier Klassen beschäftigen sich zu diesem Zeitpunkt unter anderem mit dem Thema, wann die Polizei nach Paragraf 30 des Sächsischen Polizeigesetzes unmittelbaren Zwang anwenden darf, als die Tür aufgeht und es heißt: "Alarm, Einsatz!" In einem Schneeberger Pflegeheim werden seit der vorangegangenen Nacht zwei Senioren - ein Ehepaar, beide dement - vermisst. Nebst Angaben zu Alter, Größe, Statur und Kleidung, gibt es auch Hinweise, wo die beiden möglicherweise gesichtet wurden und wo ihre Familienangehörigen wohnen.

1317 Fälle von Vermissten registrierte die Polizeidirektion Chemnitz dieses Jahr bereits in ihrem Bereich. 2015 waren es 1073, ein Jahr zuvor 1307. Erst vor eineinhalb Wochen gab es in Johanngeorgenstadt innerhalb von zwei Tagen zwei Fälle, die dem der Polizeischüler ähneln: Zuerst wurde eine 83-Jährige gesucht und nach knapp sechs Stunden mitten in der Nacht in der Stadt wiedergefunden. Tags darauf war eine 81-Jährige von 17.15 bis 0.40 Uhr verschwunden. Der Sprecher des Präsidiums der Bereitschaftspolizei in Leipzig, Stefan Walther: "Brauchen die Beamten in den Polizeirevieren Unterstützung, fordern sie die Bereitschaftspolizei an." Polizeischüler gehören zu letzterer.

Am Mittwoch war nicht nur die Bereitschaftspolizei im Einsatz, sondern auch ein Hubschrauber. "Da freut man sich, wenn man bei so etwas Wichtigem teilnehmen kann", sagt Bastian Hengst. Der 24-Jährige aus Riesa hatte zwei Jahre Maschinenbau studiert, bevor er sich bei der Polizei bewarb. Und während es für die 19-jährige Jessica Fritzsch aus Walthersdorf bei Annaberg der "erste richtig große Einsatz" ist, war Bastian Hengst schon einmal bei einem Bombenfund in Chemnitz dabei.

Es ist 8.30 Uhr, als die 87 Polizeischüler in ihre Einsatzanzüge geschlüpft sind und mit ihnen zwei große Polizeibusse sowie 14 Pkw und Kleintransporter das Kasernenareal verlassen. "Das Verlegen und Abstellen einer Hundertschaft ist nicht so einfach", so Stefan Walther.

In drei Gruppen aufgeteilt, startet die Suche. Zuerst wird im Pflegeheim eruiert, ob dort auch wirklich gründlich nach den Vermissten gesucht wurde. Gruppe zwei fährt zum Haus des Sohnes: Ist das Ausreißer-Paar vielleicht hier untergekommen? Der Rest der Polizeimeisteranwärter sorgt auf dem Platz vor dem Schneeberger Dom mit seiner Präsenz für Aufsehen. Alles Unternommene bleibt aber erfolglos.

Etwa 9.30 Uhr versammeln sich Schüler und zwölf Ausbilder im Silberbachtal an der Grubenstraße. Bis jeder an seinem Platz ist, dauert es eine halbe Stunde. Die Suche im Wald bleibt auch hier ergebnislos - fast: Erst durchbricht ein aufgescheuchtes Reh die Polizeikette, dann stoßen die Einsatzkräfte auf ein Nummernschild, bei dessen Überprüfung sich herausstellt, dass es im Zusammenhang mit einem Tankstellenraub steht. Kurz vor 12 Uhr wird die Suche abgebrochen. Etwas Ernüchterung macht sich breit: "Ich frage mich, wie es weitergeht. Und ja, es gab etwas Koordinierungsschwierigkeiten im Wald", so die 19-Jährige Fritzsch. Es sei schwierig, eine Polizeikette zu halten, wenn man den Nachbarn im Gebüsch nur hört.

Mittagspause am Parkplatz zum Keilberg. Dann die Meldung, in einem anderen Waldstück seien zwei verwirrte Personen gesichtet worden. In die Fahrzeuge, fertig - los. Zirka 13.30 Uhr Ankunft. Aussteigen, warten, aufstellen, Stöcke verteilen, warten. Dann setzt sich die Kette in Bewegung. "Weiter, weiter!" oder "Warten, warten, warten!" hallt es per Funk durch den Wald. Es ist stickig, die Mücken stechen. Von rechts schreit es "Vor!", von links "Zurück!". Eine Diskussion entbrennt. Grundsätzlich gilt, nach links ausrichten - aber was macht der Polizeischüler, wenn ein Vorgesetzter plötzlich das Gegenteil verlangt? "Das auszuhalten, gehört dazu", sagt Bereitschaftspolizeisprecher Stefan Walther.

Es dauert also. 14.15 Uhr schließlich die Nachricht über Funk: "Grüne Jacke gefunden." Aber sie passt nicht zur Personenbeschreibung. Und dann: "Kontakt, Kontakt!"

Die Frau ist bewusstlos, der Mann völlig verwirrt. Kevin Gebert, 25 und aus Halle, ist einer der Ersten am Fundort. Als ihm gegenwärtig wird, dass er zwei alte Bekannte aus der Schule vor sich hat, dämmert es ihm: "Dann war das wohl bloß eine Übung?"