Wie lange darf Weihnachten dauern?

Vor einem Jahr entbrannte eine Debatte über das Ende der Weihnachtszeit. Nun meldet sich ein Fachmann zu Wort - mit einem eindeutigen Rat, bis wann die Schwibbögen im Erzgebirge leuchten sollen.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 21.10.2016



Schneeberg. Lebkuchen, Spekulatius, Stollen: Schon Wochen vor der Adventszeit liegt das Weihnachtsgebäck wieder in den Supermarkt-Regalen. Für den bekannten Leipziger Theologen Wolfgang Ratzmann ein Indiz für die Beschleunigung des Lebens. "Die Leute wollen Weihnachten sofort und weil es so früh beginnt, sind sie es dann schnell wieder satt", sagt er. Man müsse den alten Rhythmus neu entdecken, sich Besinnen auf den eigentlichen Festkreis. Doch wann beginnt die Weihnachtszeit - und wann endet sie: am 6. Januar zu Hochneujahr oder am 2. Februar zu Mariä Lichtmess?

Zur Frage, wie lang im Erzgebirge die Schwibbögen leuchten sollen, war vor rund einem Jahr eine Debatte entbrannt. In einer Erklärung forderten keine Geringeren als Gabriele Lorenz, Bundesvorsitzende des Erzgebirgsvereins, Johannes Uhlig, Superintendent des Kirchenbezirks Aue, und der CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Krauß, das Weihnachtsleuchten bis Mariä Lichtmess zu verlängern. Die Begründung: Aus kirchlicher Sicht beschließe der 2.Februar die Weihnachtszeit. Und für den Tourismus läge darin Wachstumspotenzial.

Das Erzgebirge ist bislang zweigeteilt: Während im Annaberger Raum schon zu DDR-Zeiten die Beleuchtung bis Februar brannte, ist es im Altkreis Aue-Schwarzenberg ab Hochneujahr meist dunkel. Krauß sagt: "Ich habe den Eindruck, für Lichtmess finden sich aber immer mehr Anhänger. Das lange Leuchten macht einfach eine schöne Stimmung."

Bei einem Vortrag im Kulturzentrum "Goldne Sonne" am Mittwochabend in Schneeberg versuchte sich der Theologe Ratzmann, lange Zeit Chef des Liturgiewissenschaftlichen Instituts der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche, nun an einer wissenschaftlichen Aufarbeitung der Debatte. Dabei holte er weit aus und ging zurück zu den Anfängen des Kirchenjahres.

In den ersten drei Jahrhunderten habe die Christenheit noch gar keinen Geburtstag Jesu gekannt, so der Fachmann. Erst später hätten sich zwei Daten herausgebildet, der 25. Dezember und der 6. Januar. Zwischen beiden Tagen etablierte die Hochzeit des Weihnachtsfestes. Im 6. und 7. Jahrhundert setzten sich in Europa schließlich die vier Adventssonntage als Vorbereitungszeit durch; dem schloss sich eine Zeit nach dem Erscheinungsfest an.

In der sogenannten Grundordnung des Kirchenjahres der katholischen Kirche ist heute vermerkt, dass die Weihnachtszeit vom 25. Dezember bis zum Sonntag nach Epiphanias am 6. Januar reicht. Nach dem Evangelischen Gottesdienstbuch endet die Festzeit mit dem letzten Sonntag nach Epiphanias. Ratzmann schlussfolgerte: "Aus liturgiewissenschaftlicher Sicht endet die eigentliche Kernzeit mit dem 6. Januar." Mariä Lichtmess spiele in beiden kirchenamtlichen Festlegungen bei der Frage nach dem Abschluss des Weihnachtsfestes keine Rolle; der 2. Februar sei eher im Brauchtum verankert. Für ein frühes Löschen der Lichter spricht laut Ratzmann auch die Beschleunigung des Weihnachfestes. Drauf solle die Kirche eingehen und das Fest nicht künstlich verlängern.

Frank Meinel, Pfarrer der Kirchgemeinde St. Wolfgang Schneeberg, hatte sich vor einem Jahr kritisch zur Verlängerung des Weihnachtszeit geäußert und eine fachliche Diskussion gefordert. Von Ratzmanns Ausführungen fühlt er sich bestärkt: "Das eigentliche Fest ist am 6. Januar vorbei. Das sollte man nicht einfach so ändern", sagt er. Privat könne jeder machen, was er will. "Aber als Kirchgemeinde halten wir hier in Schneeberg daran fest."