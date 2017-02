67. Berlinale: Bärenjagd mit Projektoren

Knapp 400 Filme aller denkbaren Genres, Nationalitäten und Längen sind ab heute und bis 19. Februar auf den 67. Filmfestspielen in Berlin zu erleben. "Freie Presse" stellt eine kleine Auswahl davon vor.

erschienen am 08.02.2017



Berlin. Das Festivalfieber ist da: Zum Start des Berlinale-Vorverkaufs am Montag haben erste Kinofans schon am frühen Morgen auf die Tickets gewartet. Einige lagen in Schlafsäcken direkt vor dem Ticketschalter am Potsdamer Platz.

In der Konkurrenz um den Goldenen und die Silbernen Bären der 67. Internationalen Filmfestspiele stehen in diesem Jahr 18 internationale Filme, weitere sechs werden außer Konkurrenz im Wettbewerb gezeigt. Zur internationalen Jury gehören neben dem niederländischen Autor und Produzenten Paul Verhoeven die Schauspieler Diego Luna (Mexiko), Julia Jentsch (Deutschland) und Maggie Gyllenhaal (USA) sowie der isländische Künstler Ólafur Eliasson, die tunesische Produzentin Dora Bouchoucha Fourati und der chinesische Regisseur Wang Quan'An. Überdies laufen 370 Filme in Kategorien wie Kurzfilm, Dokumentarstreifen, Kinder- und Jugendfilme, Experimentalfilm und von Nachwuchsfilmemachern nebst opulentes Rahmenprogramm.

Die "Freie Presse" stellt acht Filme aus dem Programm vor - wenig freilich angesichts der auch hart gesottene Kinofans erschlagenden Fülle, die die Vorstellung nahe legt, dass es kaum zwei Festspielbesucher geben dürfte, deren Berlinale-Erlebnisse am Ende des Leinwand-Marathons deckungsgleich sind.

Die Berlinale beginnt heute Abend und endet am 19. Februar. Kartenpreise liegen zwischen 4 Euro für das Kinderprogramm und 14 Euro für die Filme im Wettbewerb um die Bären-Trophäen. Tickets gibt es in den Potsdamer Platz Arkaden, im Kino International, im Haus der Berliner Festspiele und in der Audi City am Ku'damm. Mit Glück bekommt man sie auch an den Tageskassen der Kinos. Karten gibt es drei, für Wettbewerbswiederholungen vier Tage vorher. Für welche Filme Tickets erhältlich sind, ist auf der Webseite der Berlinale ersichtlich. Dort kann man sie auch kaufen. (tk/dpa)

Ein geschasster Musikkritiker übt Rache "Wilde Maus" (Österreich): Bitterböse erzählt der Kabarettist und Schauspieler Josef Hader in seiner ersten Regiearbeit von privaten Versagensängsten und der Abstiegsfurcht der österreichischen Mittelschicht: Georg fühlt sich wohl und sicher auf seinem Platz in einer Wiener Zeitungsredaktion: geliebt und gefürchtet. Doch dann wird ihm völlig überraschend gekündigt. Seiner jüngeren Frau Johanna, deren Gedanken unterdessen hauptsächlich ums Kinderkriegen kreisen, erzählt Georg nichts. Stattdessen sinnt er auf Rache. In einem ehemaligen Mitschüler findet er einen Verbündeten. Aus kleinen Sachbeschädigungen entwickelt sich bald größerer Terror. (tk)

Flüchtling und Vertreter werden zur Schicksalsgemeinschaft "Die andere Seite der Hoffnung" (Finnland): Ein Flüchtling, ein Handelsvertreter, eine Kellnerin und ein Koch kommen zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammen, ein wiederkehrendes Thema des finnischen Regisseurs Aki Kaurismäki. Der Film besteht aus zwei Geschichten, die sich nach 40 Minuten verbinden: In der ersten geht es um Khaled, einen syrischen Flüchtling, der in Helsinki Asyl beantragt. Wikström, zweite Hauptfigur, ist Handelsvertreter für Herrenmode. Er steigt aus und eröffnet ein Restaurant am Rand von Helsinki. Als die Behörden Khaled das Asyl verweigern, bleibt er illegal im Land - und nächtigt im Hinterhof von Wikströms Restaurant ... (tk)

Eine Feier gleitet zum Schlagabtausch und zur Tragödie ab "The Party" (Großbritannien): Mitten in die Party der britischen Abgeordneten Janet aus Anlass ihrer Ernennung zur Ministerin im Schattenkabinett platzen zwei Enthüllungen, die nicht nur ihre Existenz in den Grundfesten erschüttern. Liebe, Freundschaften, politische Überzeugungen und Lebensentwürfe stehen zur Disposition. Unter der kultivierten linksliberalen Oberfläche brodelt es, und in der Auseinandersetzung werden schließlich scharfe Geschütze aufgefahren - durchaus im Wortsinn. Was als Komödie mit Witz und scharfen Dialogen beginnt, lässt Regisseurin Sally Potter mit Bruno Ganz und Kristin Scott Thomas zur Tragödie abgleiten. (tk) Ausschnitte aus "The Party" sehen Sie unter: www.freiepresse.de/theparty

Wenn Jäger zu Gejagten werden "Pokot" (Polen): Regisseurin Agnieszka Holland erzählt in einem Genremix eine komische Detektivstory, einen Ökothriller und ein feministisches Märchen. Duszejko, eine pensionierte Brückenbauingenieurin, lebt zurückgezogen in einem Bergdorf an der polnisch-tschechischen Grenze. Eines Tages sind ihre geliebten Hunde verschwunden. Wenig später entdeckt sie in einer verschneiten Winternacht ihren toten Nachbarn und bei dessen Leiche eine Hirschfährte. Weitere Männer sterben auf mysteriöse Weise. Alle hatten ihren festen Platz in der dörflichen Gemeinschaft, alle waren passionierte Jäger. Haben wilde Tiere die Männer auf dem Gewissen? (tk)

20 Jahre nach dem großen Drogendeal "T2 Trainspotting" (Großbritannien): In Danny Boyles Fortsetzung des 90er-Jahre Kultfilms aus dem Drogenmilieu kehren Ewan McGregor, Robert Carlyle und Jonny Lee Miller in ihren alten Rollen zurück. Hat Renton wirklich eine Familie gegründet, ein Auto und eine Waschmaschine gekauft, wie er am Ende von Danny Boyles Kultfilm angekündigt hatte? Oder wo sonst sind die 16.000 Pfund aus dem Heroin-Deal, um die er seine Freunde betrogen hat? Fragen, die sich auch nach 20 Jahren noch stellen, für deren Beantwortung aber kaum Zeit ist: Renton kehrt in seine alte Heimat Edinburgh zurück, und schon überschlagen sich die Ereignisse. (tk)

Der schwere Weg in die Unabhängigkeit "Viceroy's House" (Großbritannien): Regisseurin Gurinder Chadha ("Kick it like Beckham") inszeniert eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der Wirren um die indische Unabhängigkeit. "Downton Abbey"-Hauptdarsteller Hugh Bonneville spielt dabei den britischen Vizekönig Lord Mountbatten: Der Urenkel von Queen Victoria zieht 1947 mit Frau und Tochter für sechs Monate ins Viceroy's House in Delhi ein. Als letzter Vizekönig soll er den Übergang des Landes in die Unabhängigkeit überwachen. Bald kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Hindus, Muslimen und Sikhs. Als die Lage eskaliert, steht eine folgenschwere Entscheidung an. (tk)

Zwei Männer wollen die Welt verändern "Der junge Karl Marx" (Frankreich/Deutschland/Belgien): Sie bildeten die Keimzelle des Kommunismus - Philosoph Karl Marx und Fabrikantensohn Friedrich Engels. Aber wie kam es zu dieser seltsamen Freundschaft? Raul Peck erzählt von der Begegnung des notorisch verschuldeten Marx, 1844 in Paris, mit dem zwei Jahre Jüngeren. Der hat gerade auf Basis eigener Erlebnisse seine Studie über die Verelendung des englischen Proletariats publiziert und längst begonnen, sich von seiner Klasse zu entfernen. Sie werden Freunde und verfassen Schriften, mit denen sie der unvermeidlich erscheinenden Revolution einen theoretischen Überbau geben wollen. (tk)