Chursächsische Veranstaltungs GmbH

Events der Chursächsischen Veranstaltungs GmbH für die Woche vom 24. April 2023 bis 30. April 2023

Brasssocks-Premierenshow mit Jazz-Posaunengast!

Am Freitag, den 28. April lädt die vogtländische Big Band der Brasssocks um 19.30 Uhr im König Albert Theater Bad Elster zur Premiere ihres neuen Bühnenprogramms »Come Fly With Me!«. Als Gast dieser Premierenshow wir der sächsische Jazzposaunist Micha Winkler die Klingenthaler Band begleiten. Das Publikum erwartet eine frische, junge und sympathische Big-Band-Formation, die sich im neuen Programm auf die Spuren von Louis Armstrong und Glenn Miller begibt. Das Ensemble aus der Musikregion Vogtland möchte vor allem mit schwungvoller und stimmungsvoller Musik in fetzigen Arrangements die Gäste unterhalten und begeistern. Durch ihre Spielfreude und Bühnenpräsenz schafft es die Band immer wieder, die Säle zum Swingen zu bringen. Unter der Leitung von Niklas Liebscher erklingt niveauvolle und prestigereiche Musik aus den goldenen Jahren des letzten Jahrhunderts. Unterstützt von Sängerin Maria Wender-Gander und Moderator Fabian Gläser wird das Publikum mit Champagner und stilvoller Kleidungsordnung auf eine Reise an den Broadway und in die großen Konzertsäle nach New York, London oder Paris mitgenommen. Dieser Abend glänzt in fesselnde Big-Band-Musik und bekannten Evergreens, die das Publikum »In the Mood« nach Bad Elsters geleiten werden.

Jazzquintett mit zwei Saxophonen groovt Bad Elster!

Am Sonntag, den 30. April präsentiert das Berliner Jazzquintett »The Toughest Tenors« um 19.00 Uhr einen heiteren Jazzabend im König Albert Theater Bad Elster. Das Berliner Jazzquintett, angeführt von den beiden Tenorsaxofonisten Bernd Suchland und Patrick Braun, kommt gleich zur Sache: Frisch und virtuos, rau und direkt beweist die Band die nachhaltige Energie von authentischem Jazz. Und das mit einem Repertoire, das aus echten Entdeckungen besteht: Längst vergessene Stücke in der Tradition der legendären Two-Tenor-Formationen werden wieder auf die Bühne gebracht. Dies funktioniert seit nunmehr 20 Jahren und hunderten von Konzerten bestens. Das Publikum schätzt die unkomplizierte Herangehensweise der Musiker, spürt den relaxten Groove dieser beseelten Musik und ist stets begeistert. Die Besucher der Kultur- und Festspielstadt können die fünf Musiker mit den satten Saxophonen nun Live erleben.

Abgerundet wird das frühlingshafte Aufenthaltsprogramm in den Königlichen Anlagen mit verschiedenen Kammermusikprogrammen von Ensembles der Chursächsischen Philharmonie, Kunstausstellungen und der Dauerausstellung im Sächsischen Bademuseum.



Tickets und Infos: 037437/ 53 900 | www.chursaechsische.de

VORSCHAU BAD ELSTER

Mo 01.05. | 19.00 Uhr | König Albert Theater

Eröffnungskonzert 26. Chursächsischer Sommer

»TSCHAIKOWSKY!« 9. Symphoniekonzert

Prof. Florian Uhlig, Klavier (Dresden)

Staatskapelle Halle & Chursächsische Philharmonie

GMD Florian Merz, Dirigent

Mi 03.05. | 19.30 Uhr | König Albert Theater

2FLÜGEL: »Goldzwanziger« Benefizkonzert

Lieder und Geschichten zugunsten der Telefonseelsorge Vogtland

Fr 05.05. | 19.30 Uhr | König Albert Theater

»DIE RUDY-GIOVANNINI-GALA«

Schlagerkonzert mit dem »Caruso der Berge«

Sa 06.05. | 19.30 Uhr | König Albert Theater

HORST EVERS: »Ich bin ja keiner, der sich an die große Glocke hängt«

Kabarett

So 07.05. | 10.00 Uhr | KunstWandelhalle

»FÜR BRAHMS IM SEXTETT«

Sonntagsmatinee zum 190. Geburtstag von Johannes Brahms

So 07.05. | 19.00 Uhr | König Albert Theater

»EINE KLEINE NACHTMUSIK«

Serenade in historischen Kostümen & Kerzenschein

www.chursaechsische.de