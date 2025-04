Veranstaltungsstätten 1 min.

Die Besonderheit und Einmaligkeit von Bad Elster zeigt sich eindrucksvoll in den historischen Veranstaltungsstätten. Auf der im historischen Stadtbild eingebetteten "Festspielmeile der kurzen Wege" schlendern seit Jahrhunderten die Gäste vom Königlichen Kurhaus zum berühmten König Albert Theater, flanieren entspannt zur KunstWandelhalle mit dem Sächsischen Bademuseum, vorbei an den Musikpavillons und spazieren dann an die Waldquelle, zum ältesten und schönst gelegenen Naturtheater Sachsens. Aber auch das benachbarte Bad Brambach bietet mit der Festhalle und dem Schloss Schönberg zwei Veranstaltungsorte, welche das besondere Flair "Chursächsischer" Veranstaltungen treffend einfangen.