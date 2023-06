Vier Jahre dauerte der Prozess zur Bewerbung als Kulturhauptstadt. Chemnitz überzeugte die Jury am Ende mit ihrem Bid Book. Unter dem Motto „C the unseen“ will die sächsische Großstadt den Blick auf Unvorhergesehenes richten. Auf die Ungesehenen der „stillen Mitte“, die ungesehene Stadt, die ungesehenen europäischen Nachbarn, Orte und Biografien sowie ungesehene Talente in jedem Einzelnen.