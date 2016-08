Ausstellung Ã¼ber Geschichte der Teppichfabrik in Wurzen

Ausstellung über Geschichte der Teppichfabrik in Wurzen

erschienen am 24.08.2016



Wurzen (dpa/sn) - Die Industriegeschichte Wurzens wird in einer neuen Ausstellungen in der Städtischen Galerie thematisiert. Vom 18. September bis zum 31. Oktober zeigt das Museum Werke des als Albinmüller arbeitenden Jugendstil- und Werkbundkünstlers Albin Müller für die Teppichfabrik Wurzen. «Albinmüller war ein Designer seiner Zeit», sagte Museumsleiterin Sabine Jung. Er entwarf Gebrauchsgegenstände wie Möbel, Teegeschirr und Gläser und eben auch Teppiche. Zwei der Teppichentwürfe des Darmstädter Künstlers für Wurzen wurden bei der Brüsseler Weltausstellung 1910 ausgestellt.

«Die Werke Albimüllers waren enorm wichtig für die Teppichfabrik», sagte Jung. Prominente Designer wie er hätten mit ihren Entwürfe die Produktpalette modernisiert. Die Ausstellung beleuchtet auch die Geschichte der Teppichfabrik, die heute leer steht. Der Erfolg der Teppichfabrik sei der Startschuss für die Industrialisierung in Wurzen gewesen, sagte Jung. 1883 ging sie aus der Wollstaubfabrik hervor, die August Schütz 1856 gegründet hatte.